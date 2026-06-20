Copa 2026: Alemanha vence Costa do Marfim de virada e se garante na próxima fase
Com dois gols de Deniz Undav, a Alemanha venceu a Costa do Marfim por 2 a 1 neste sábado (20), em Toronto
Publicado: 20/06/2026 às 19:27
Alemanha virou em cima de Costa do Marfim (MERT ALPER DERVIS / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP)
Com dois gols de Deniz Undav, a Alemanha venceu a Costa do Marfim por 2 a 1 neste sábado (20), em Toronto, e se classificou para a fase de 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026.
Undav virou o placar no segundo tempo (68' e 90'+4), depois que os 'Elefantes' foram para o intervalo em vantagem pelo gol de Franck Kessié (30').
A seleção alemã, que na estreia goleou Curaçao por 7 a 1, soma seis pontos e lidera o Grupo E, enquanto a Costa do Marfim permanece com os três pontos que conquistou com a vitória sobre o Equador por 1 a 0 na primeira rodada.