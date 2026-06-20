Copa 2026: Holanda goleia a Suécia pelo Grupo F e chega à maior invencibilidade da história das Copas

Sem perder um jogo com bola rolando desde 2010, holandeses quebram o recorde que pertencia ao Brasil

Seleção da Holanda na Copa do Mundo (PAUL ELLIS / AFP)

A Holanda não tomou conhecimento da Suécia e aplicou uma goleada por 5 a 1, neste sábado (20), em partida válida pela 2ª rodada do Grupo F da Copa do Mundo de 2026. O resultado foi histórico para os holandeses, que chegaram à maior invencibilidade da história das Copas com a atuação em Houston.

A última derrota da Holanda em Copa do Mundo com bola rolando ocorreu em 2010, justamente na grande final contra a Espanha. Desde então, a seleção europeia ostenta uma marca de invencibilidade de 14 jogos, desbancando um recorde que pertencia ao Brasil.

A Seleção Brasileira detinha, até então, a maior sequência invicta da história das Copas há cerca de 60 anos. O período abrangia as Copas de 1958, 1962 e 1966, onde a Canarinho passou 13 partidas sem derrota e conquistou dois títulos mundiais.

Para efeito de estatísticas históricas, derrotas nos pênaltis não são contabilizadas. No período, a Holanda foi eliminada em dois Mundiais para a Argentina nas penalidades máximas, em 2014 e 2022. Além disso, os holandeses também ficaram de fora da Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

O jogo

A Holanda começou a construir a sua goleada já nos primeiros minutos do duelo contra os suecos. Brian Brobbey abriu o placar aos cinco minutos e aumentou a conta aos 17 do primeiro tempo. Ainda no lado laranja, Cody Gakpo marcou duas vezes e Summerville fechou a conta. Elanga descontou para a Suécia.

O resultado fez a Laranja Mecânica chegar aos 4 pontos no Grupo F, assumindo a liderança momentânea antes da partida entre Japão e Tunísia. A Suécia permanece com 3 pontos após vencer na estreia.

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