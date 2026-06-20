Entenda a mudança na regra do critério de desempate na Copa 2026

O novo regulamento promovido pela Fifa já teve influência nas eliminações da Turquia e do Haiti na fase de grupos

Seleção da Turquia é eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo (DEAN MOUHTAROPOULOS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Além de ser a primeira Copa com 48 seleções, e consequentemente com 12 grupos, o Mundial de 2026 também traz outras novidades em sua estrutura. A Fifa promoveu uma importante mudança na regra do critério de desempate na fase de grupos da competição.

A partir desta edição, o confronto direto passou a ser adotado como o primeiro critério para desempatar duas equipes com o mesmo número de pontos na tabela.

Esta mudança já impactou diretamente as seleções do Haiti e da Turquia, que deram adeus à Copa na última sexta-feira (19). Ambos os países perderam os seus dois primeiros jogos e já tiveram a última posição de seus respectivos grupos definida, justamente pelo confronto direto.

No Grupo C, o Haiti, com 0 pontos, só conseguiria alcançar a Escócia, que tem 3 pontos. Como os escoceses venceram por 1 a 0 o duelo entre as equipes na primeira rodada, a seleção caribenha não tem mais possibilidades de deixar a 4ª posição no grupo.

No Grupo D, uma situação semelhante ocorreu com a Turquia. A seleção europeia também não pontuou nas duas primeiras rodadas, mas ainda poderia alcançar a Austrália ou o Paraguai, ambos com 3 pontos. O que condenou os turcos à lanterna do grupo foi o confronto direto, já que foram derrotados justamente pelas duas seleções citadas no torneio.

Vale lembrar que, pela adição de uma fase a mais no mata-mata, a Copa do Mundo de 2026 contará com os oito melhores terceiros colocados avançando. Devido a ainda não existir um panorama mais concreto do ranking dos terceiros lugares, uma equipe só deverá ter a sua eliminação confirmada na 2ª rodada se estiver matematicamente na última posição do grupo.



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