Paraguai vence Turquia com gol mais rápido da Copa e entra na briga por vaga do Grupo D

Paraguai chegou aos três pontos e decide vaga com Austrália na última rodada; já os turcos, com a segunda derrota no grupo, ficaram sem chances de seguir na competição e se despedem contra os Estados Unidos, já classificados

Paraguaios comemoram gol relâmpago que deu vitória sobre a Turquia (RICHARD HEATHCOTE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Um gol marcado com um minuto de jogo deu ao Paraguai a vitória sobre a Turquia por 1x0, na madrugada deste sábado (20), em São Francisco, nos Estados Unidos, e se reabilitou na Copa do Mundo de 2026.

Após sofrer uma goleada para os anfitriões norte-americanos na estreia da competição, os paraguaios chegaram aos primeiros três pontos no Grupo D, dando um passo importante para conseguir a vaga na próxima fase.

Por outro lado, resultado selou a eliminação da Turquia, que também havia perdido na estreia, para a Austrália. Na última rodada da fase de grupos, os turcos se despedem da competição contra os Estados Unidos, na quinta (26).

Já o Paraguai encara a Austrália, no mesmo dia, jogo que define pelo menos um classificado.

O gol relâmpago, o mais rápido deste mundial, foi de Matías Galarza, jogador com passagem pelo Vasco da Gama e Coritiba. O time sul-americano ainda teve um jogador expulso, Miguel Almirón, no final do primeiro tempo.