EUA batem a Austrália e ficam perto da classificação para o mata-mata

EUA vencem de 2x0 e encaminham classificação (JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Após uma boa primeira etapa, os Estados Unidos conseguiram a segunda vitória na Copa do Mundo de 2026, ao derrotarem a Austrália, por 2 a 0, nesta sexta-feira (19), em Seattle.

O triunfo foi conquistado com gols de Burgess (contra) e Freeman. A equipe dona da casa soma seis pontos em dois jogos e segue na liderança do Grupo D.

Um empate no outro duelo do grupo, entre Turquia e Paraguai, que ainda estão sem pontuar, deixará os EUA automaticamente classificados à fase mata-mata da competição. A partida entre turcos e paraguaios será na madrugada deste sábado (20).

Apesar da derrota, a Austrália, com três pontos, ainda tem boas chances de avançar.

Gol contra

Os Estados Unidos começaram o jogo levando um susto logo no primeiro minuto, quando Touré exigiu boa defesa de Freese. No entanto, não demorou muito para que a equipe da casa abrisse o placar.

Assim como foi na estreia contra o Paraguai, um gol contra abriu o caminho para a vitória dos EUA. Aos 11 minutos, Balogun foi lançado pela esquerda, foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro. Burgess não conseguiu evitar que a bola o atingisse e acabou desviando para o próprio gol.

Jogando de forma intensa e incansável sob o sol de Seattle, os Estados Unidos seguiram pressionando e chegaram ao segundo gol aos 43 minutos.

Após cobrança de falta ensaiada pela direita do ataque, Dest chutou da entrada da área, a bola desviou na zaga, subiu, e o zagueiro Freeman foi mais alto que o goleiro Beach para marcar. Inicialmente, foi marcado impedimento do jogador dos EUA, mas, após consulta ao VAR, o gol foi validado.

O técnico Tony Popovic, da Austrália, promoveu três alterações no intervalo e mais uma nos 15 iniciais, e o que se viu foi uma seleção ocupando o campo adversário.

No entanto, ao longo de quase 45 minutos de pressão, foram muitos cruzamentos, principalmente com a presença de Volpato, pela direita, sem que grandes chances fossem criadas.

Na última rodada do Grupo D, na quinta-feira (25), os Estados Unidos enfrentam a Turquia, em Los Angeles, enquanto Paraguai e Austrália medem forças em Santa Clara.

