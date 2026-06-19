Copa 2026: horários e onde assistir aos jogos desta sexta-feira (19/06)
Ao todo, serão quatro partidas movimentando a tarde e a noite dos apaixonados por futebol
Publicado: 19/06/2026 às 10:02
Vinicius Junior, atacante da Seleção Brasileira (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
A Copa do Mundo de 2026 ganha em intensidade nesta sexta-feira (19) com o início da segunda rodada da fase de grupos, momento crucial que costuma definir os primeiros classificados e os primeiros eliminados do torneio. Pelas chaves C e D, oito seleções entram em campo na América do Norte, com destaque para a Seleção Brasileira diante do Haiti, na Filadélfia.
Ao todo, serão quatro partidas movimentando a tarde e a noite dos apaixonados por futebol.
O principal foco das atenções estará na Filadélfia, onde a Seleção Brasileira enfrenta o Haiti às 21h30, no Lincoln Financial Field. Favorita no Grupo C, a equipe comandada pela Amarelinha tenta ditar o ritmo da chave e garantir uma classificação para a próxima fase.
No mesmo grupo, abrindo os trabalhos da chave, Escócia e Marrocos medem forças em Boston, no Gillette Stadium, às 19h, em um confronto direto que pode definir os rumos da tabela antes da última rodada.
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Grupo D: Anfitriões em Seattle e futebol na madrugada
Mais cedo, às 16h, os donos da casa abrem os trabalhos do dia. Os Estados Unidos enfrentam a Austrália no Estádio de Seattle, pelo Grupo D. Empurrados pela torcida local, os americanos tentam fazer valer o fator casa.
Fechando a sexta-feira de Copa, já durante a madrugada, Turquia e Paraguai se enfrentam na costa oeste, em Santa Clara, a partir das 00h (na virada para o sábado).
Agenda da transmissão desta sexta-feira:
Estados Unidos x Austrália
Horário: 16h (de Brasília)
Local: Estádio de Seattle, Seattle, EUA
Transmissão: Cazé TV
Escócia x Marrocos
Horário: 19h (de Brasília)
Local: Gillette Stadium, Foxborough, EUA
Transmissão: Cazé TV
Brasil x Haiti
Horário: 21h30 (de Brasília)
Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA
Transmissão: Globo, Sportv, GETV, SBT, Nsports e Cazé TV
Turquia x Paraguai
Horário: 00h (de Brasília)*
Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia, Estados Unidos
Transmissão: Globo, Sportv e Cazé TV
*da sexta-feira (19) para o sábado (20)