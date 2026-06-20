Para além do jogador, Neymar é marca que divide opiniões

O jogador é o terceiro atleta mundial com os maiores rendimentos em publicidade e patrocínio, cerca de 30 milhões de dólares anuais (151,2 milhões de reais)

Neymar ( MAURO PIMENTEL / AFP)

Ausente nos dois primeiros jogos do Brasil, contra Marrocos e Haiti, Neymar corre contra o tempo para fazer a sua estreia na Copa do Mundo. A expectativa agora é para a sua participação no último jogo da 1ª fase, na quarta-feira (24), diante da Escócia.

O camisa 10 não foi para a Filadélfia, local do jogo de sexta (19) contra o Haiti. Ele ficou em Nova Jersey para intensificar sua recuperação da lesão na panturrilha. A lesão completou um mês na quarta (17). Neymar voltou a treinar na terça (16) em uma atividade leve e separado do restante da equipe.

Enquanto aguarda sua estreia na quarta Copa do Mundo, Neymar explora o fato de ser uma marca poderosa e acumula receitas publicitárias astronômicas. Quando foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti em maio para o torneio, o jogador do Santos, de 34 anos, comemorou nas redes sociais com anúncios.

“A convocação que todos estávamos esperando”, lançou a empresa alemã de material esportivo Puma, com a qual Neymar tem o maior de seus contratos publicitários, que incluem também a Red Bull e o Mercado Livre.

O ex-jogador do Barcelona e do Paris Saint-Germain é o terceiro atleta mundial com os maiores rendimentos em publicidade e patrocínio, cerca de 30 milhões de dólares anuais (151,2 milhões de reais), segundo a Forbes.

Só ficam à sua frente o argentino Lionel Messi (70 milhões de dólares) e o português Cristiano Ronaldo (50 milhões de dólares). “Nada que Neymar faz passa despercebido”, indica Reginaldo Diniz, CEO da agência de comunicação End to End.

As lesões têm limitado Neymar nos últimos anos em campo, mas sua influência fora das quatro linhas é enorme. “Neymar é um canhão de mídia”, disse Renê Salviano, CEO da agência de marketing esportivo Heatmap. “É um personagem que divide opiniões”, mas “é uma figura muito forte”, acrescenta.

Enquanto parte da torcida defende sua presença na seleção, alguns criticam sua primeira convocação desde 2023, questionando seu estado físico.

Pelo Santos, ele disputou apenas oito dos 18 jogos pelo Campeonato Brasileiro, embora tenha marcado quatro gols e dado duas assistências. “Nós o convocamos não só pela sua qualidade técnica, que é indiscutível. Mas também por sua experiência e pelo exemplo que ele pode representar para os jovens que temos nesse grupo”, disse Ancelotti na semana passada, ao defender mais uma vez sua decisão.

Muitos dos jogadores que dividem o vestiário com Neymar cresceram o admirando. “Ele é o meu ídolo (...) Todos os movimentos que aprendi foi vendo ele” jogar, declarou Vini Jr.