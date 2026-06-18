Cristiano Ronaldo lidera ranking dos jogadores mais ricos da Copa 2026; veja top 10

Cristiano Ronaldo, atacante de Portugal ( Getty Images via AFP)

A Copa do Mundo de 2026 não será histórica apenas pelo número recorde de seleções ou pelas sedes triplas. Fora das quatro linhas, as cifras que movimentam os astros do torneio também atingiram patamares sem precedentes. No topo dessa pirâmide financeira está Cristiano Ronaldo. O atacante português lidera com folga o ranking dos jogadores mais ricos que disputarão o Mundial, ultrapassando a impressionante marca de 1 bilhão de euros em rendimentos acumulados desde 2014.



O levantamento, divulgado pelo portal Bolavip Brasil com base em dados do site especializado Capology, contabilizou os salários e bônus recebidos pelos principais atletas do futebol global na última década.

A trajetória financeira de Cristiano Ronaldo é marcada por uma consolidação ao longo de grandes clubes europeus, como Manchester United, Real Madrid e Juventus. No entanto, a maior virada em seus ganhos ocorreu com a transferência para o Al Nassr, em 2023, quando o atacante passou a receber um dos contratos mais altos da história do futebol, ampliando significativamente sua vantagem financeira em relação a outros atletas.

Logo atrás, a disputa pelo segundo lugar no ranking de maiores rendimentos da carreira envolve nomes da nova e da velha geração. O francês Kylian Mbappé aparece na segunda posição, com ganhos estimados em centenas de milhões de euros, impulsionados principalmente por sua passagem pelo Paris Saint-Germain e pela recente transferência para o Real Madrid.

Na terceira colocação surge o argentino Lionel Messi, que acumulou sua fortuna ao longo de uma carreira de duas décadas no Barcelona, além de sua passagem pelo Paris Saint-Germain e do atual contrato com o Inter Miami, dos Estados Unidos. A longevidade e a consistência de desempenho seguem sendo fatores centrais para sua posição entre os maiores ganhos do futebol mundial.



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Neymar é o destaque brasileiro

O principal representante do Brasil na lista é Neymar, que ocupa a quarta colocação. Mesmo tendo enfrentado períodos longos de afastamento por lesões e uma rotina de transferências nos últimos anos, o camisa 10 da Seleção Brasileira acumulou 507,8 milhões de euros desde 2014, defendendo Barcelona, PSG e, mais recentemente, o Al-Hilal, também do futebol saudita.

Domínio europeu fecha o Top 10

Abaixo dos quatro primeiros colocados, há um "degrau" financeiro considerável. O restante do Top 10 é composto por grandes nomes do futebol europeu, todos com rendimentos superiores a 200 milhões de euros no período analisado. Destacam-se nomes como o belga Kevin De Bruyne e o alemão Manuel Neuer.

Veja o top 10 completo dos jogadores mais ricos da Copa do Mundo de 2026:

1- Cristiano Ronaldo – 1 bilhão de euros

2- Kylian Mbappé – 673,7 milhões de euros

3- Lionel Messi – 667,9 milhões de euros

4- Neymar – 507,8 milhões de euros

5- Kevin De Bruyne – 249,3 milhões de euros

6- Manuel Neuer – 244,9 milhões de euros

7- Erling Haaland – 242,2 milhões de euros

8- Riyad Mahrez – 231,6 milhões de euros

9- Luka Modri – 228,3 milhões de euros

10- Sadio Mané – 202,3 milhões de euros

