'Ele não é mais o mesmo jogador de antes', diz meia congolês sobre Cristiano Ronaldo
Meia da RD Congo comenta atuação de Cristiano Ronaldo após empate com Portugal
Publicado: 18/06/2026 às 08:58
Cristiano Ronaldo, atacante de Portugal (RONALDO SCHEMIDT / AFP)
A República Democrática do Congo conquistou um ponto valioso em sua estreia na Copa do Mundo de 2026 contra o Portugal de Cristiano Ronaldo, nesta quarta-feira (17), em Houston, sem elaborar uma estratégia específica para neutralizar o craque português.
Ao ser pressionado sobre o assunto, o jogador do Lille insistiu que, "na idade dele, ele não consegue se esforçar como antes, mas tenho um enorme respeito por ele".
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão
Na partida de estreia em sua sexta Copa do Mundo, Cristiano, aos 41 anos, teve uma participação discreta no desempenho da seleção portuguesa, registrando apenas 25 toques na bola, o menor número entre os titulares, e somente três finalizações, nenhuma delas na direção do gol.
Portugal, uma das favoritas ao título mundial, ainda tem dois jogos pela fase de grupos, contra Uzbequistão e Colômbia.