'Ele não é mais o mesmo jogador de antes', diz meia congolês sobre Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, atacante de Portugal (RONALDO SCHEMIDT / AFP)

A República Democrática do Congo conquistou um ponto valioso em sua estreia na Copa do Mundo de 2026 contra o Portugal de Cristiano Ronaldo, nesta quarta-feira (17), em Houston, sem elaborar uma estratégia específica para neutralizar o craque português.

Ao ser questionado por repórteres na zona mista do estádio em Houston se a seleção africana havia traçado um plano para parar CR7, o meio-campista Ngal'ayel Mukau respondeu: "Na verdade, não. Sabemos que ele não é mais o jogador que já foi e que está mais velho agora, embora continue sendo um dos maiores jogadores da história".

Ao ser pressionado sobre o assunto, o jogador do Lille insistiu que, "na idade dele, ele não consegue se esforçar como antes, mas tenho um enorme respeito por ele".

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Na partida de estreia em sua sexta Copa do Mundo, Cristiano, aos 41 anos, teve uma participação discreta no desempenho da seleção portuguesa, registrando apenas 25 toques na bola, o menor número entre os titulares, e somente três finalizações, nenhuma delas na direção do gol.

Portugal, uma das favoritas ao título mundial, ainda tem dois jogos pela fase de grupos, contra Uzbequistão e Colômbia.