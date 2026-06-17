Copa 2026: Messi faz três pela Argentina e se iguala a Klose como maior artilheiro das Copas

Messi divide agora o posto de maior goleador dos Mundiais com o alemão Miroslav Klose, ambos com 16 gols

Messi marcou três gols contra a Argélia (ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Lionel Messi mostrou que não está para brincadeira na Copa do Mundo de 2026. O astro marcou os três gols da Argentina na vitória por 3 a 0 sobre a Argélia nesta terça (16), na 1ª rodada do Grupo J.

Com isso, o craque chegou aos 16 gols na história das Copas. De uma só vez, ele passou Gerd Müller-ALE (14), Mbappé-FRA (14) e Ronaldo Fenômeno-BRA (15). Messi divide agora o posto de maior goleador dos Mundiais com o alemão Miroslav Klose, que também balançou as redes 16 vezes.

Messi se tornou também o primeiro jogador a atuar em seis Copas diferentes, das quais marcou em cinco delas. E foi apenas o primeiro jogo da Copa de 2026 de Messi.

O atual astro do Inter Miami, de 38 anos, poderá ostentar o recorde sozinho em menos de 24 horas, já que Cristiano Ronaldo pode entrar em campo em seu sexto Mundial na estreia de Portugal, na quarta-feira. Por sua vez, o goleiro mexicano Guillermo Ochoa, também convocado para a sexta participação em Copas, assistiu à estreia de sua seleção do banco de reservas, no jogo de abertura do torneio.

Vencedor de oito Bolas de Ouro, Messi também alcançou a marca de 200 jogos com a camisa da Argentina, sendo o maior artilheiro da seleção com 120 gols.

Vinte anos após sua estreia na edição de 2006, na Alemanha, Messi marcou seu primeiro hat-trick em Copas, reacendendo as esperanças da torcida argentina de defender o título conquistado em 2022.

Ranking dos maiores artilheiros das Copas:

•Klose (Alemanha) e Messi (Argentina) - 16 gols;

•Ronaldo (Brasil) - 15 gols;

•Gerd Muller (Alemanha) e Mbappé (França) - 14 gols;

•Just Fontaine (França) - 13 gols;

•Pelé (Brasil) - 12 gols.

