Messi 'foge' do rosa e aposta em chuteira especial em homenagem à sua última Copa

Chuteira especial de Messi para Copa 2026 (Divulgação/Adidas)

A Copa do Mundo de 2026 começou sob o domínio de uma tendência estética que tomou conta dos gramados: as chuteiras rosas. Impulsionadas pelas principais fornecedoras de material esportivo, as novas coleções apostam em tons vibrantes para aumentar a visibilidade dos atletas e reforçar atributos como personalidade e confiança. O visual chamativo rapidamente se espalhou entre algumas das maiores estrelas do torneio, transformando a cor em uma das marcas registradas desta edição.

Em sentido oposto à tendência dominante, o principal nome do torneio, Lionel Messi, opta por uma abordagem mais simbólica. O argentino deve entrar em campo com um modelo de chuteira que remete à sua trajetória em Copas do Mundo.

A Adidas desenvolveu uma chuteira especial batizada de “El Último Tango”, modelo exclusivo que será utilizado pelo camisa 10 nos gramados norte-americanos. Inspirado na tradicional linha F50, o calçado funciona como uma homenagem à possível despedida de Lionel Messi e simboliza o encerramento de um ciclo iniciado há cerca de 20 anos.

O design da nostalgia



Abandonando a paleta fluorescente que tem chamado a atenção dos torcedores nas redes sociais, o modelo de Messi aposta nas cores tradicionais da Argentina. A chuteira é predominantemente branca/marfim, ostentando longas e largas linhas azuis nas laterais e na parte traseira. O toque de elegância fica por conta do dourado que colore o símbolo da marca e as clássicas três listras.

O visual é uma releitura modernizada do calçado utilizado por um jovem Messi de 18 anos na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, torneio que marcou a sua estreia em Mundiais. O conceito foi resumido pela própria patrocinadora nas redes sociais:

"Vinte anos depois da primeira dança. Sua sexta edição do Mundial. Pronto para O Último Tango", publicou a Adidas.

Recorde e estreia



Ao entrar em campo na edição de 2026, Messi isola-se ainda mais na história do futebol ao alcançar a sua sexta Copa do Mundo (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026). O ápice de sua trajetória ocorreu há quatro anos, no Catar, quando liderou a Albiceleste ao tão sonhado tricampeonato.

A nova armadura do craque fará sua estreia oficial nesta terça-feira (16), na abertura do Grupo J. A Seleção da Argentina enfrenta a Argélia, às 22h, no Arrowhead Stadium, em Kansas City. Atual campeã, a Argentina inicia a sua caminhada sob os holofotes do planeta, guiada pela última dança de seu maestro.

