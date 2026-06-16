Por que o símbolo da seleção da França é um galo?

A origem do símbolo remonta à Antiguidade e está ligada a um jogo de palavras em latim

Jogador francês, Kylian Mbappe ( CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Considerado um dos símbolos mais tradicionais da França, o galo gaulês estampa há mais de um século o uniforme da seleção nacional de futebol e se consolidou como um dos principais emblemas esportivos do país.

A ave apareceu pela primeira vez na camisa da equipe em 1909, durante uma partida contra a Bélgica, e desde então passou a integrar a identidade dos chamados “Bleus”, estando presente inclusive nas campanhas vitoriosas das Copas do Mundo de 1998 e 2018.

Origens

A origem do símbolo remonta à Antiguidade e está ligada a um jogo de palavras em latim: “gallus” pode significar tanto “galo” quanto “habitante da Gália”, região que deu origem à França. A associação acabou sendo utilizada por povos rivais, como ingleses e alemães, de forma pejorativa durante a Idade Média, atribuindo ao animal características como arrogância e combatividade.

Com o passar do tempo, no entanto, a imagem foi ressignificada pelos próprios franceses, a monarquia passou a associar o galo à ideia de coragem, vigilância e proteção, comparando o papel do soberano ao do animal que guarda o galinheiro. O símbolo ganhou força sobretudo a partir do Renascimento e voltou a se popularizar durante a Revolução Francesa, sendo utilizado em selos e representações oficiais.

Apesar de sua presença histórica, o galo não é considerado um símbolo oficial da República Francesa, papel reservado à bandeira tricolor e à figura da Marianne (mulher que carrega a bandeira da França na Revolução, que representa liberdade, igualdade e fraternidade). Ainda assim, a ave permanece amplamente reconhecida como representação cultural do país, especialmente no esporte.

Representações no esporte

Ao longo dos anos, sua representação visual passou por mudanças, mas manteve o significado ligado às origens gaulesas e ao espírito competitivo francês. A Federação Francesa de Futebol (FFF, ou Fédération Française de Football em frânces) adota o galo em seu escudo desde sua fundação em 1919, e o emblema também está presente em outras modalidades, como o rúgbi, o handebol e nas equipes olímpicas.

Sediada na França, a Copa do Mundo de 1998, que marcou a conquista do primeiro título mundial da seleção europeia após vencer o Brasil por 3 a 0 na final, o mascote oficial da competição foi um galo estilizado nas cores nacionais (azul, branco e vermelho) batizado de Footix.

Atualmente, o galo pode ser encontrado em diferentes pontos da França, presente em monumentos, igrejas, pontes e edifícios históricos, como por exemplo no portão de ferro forjado do palácio do Governo frances, o Palais de l’Élysée.