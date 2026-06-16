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Trevoh Chalobah é convocado pela Inglaterra após corte de Tino Livramento

Tino Livramento está sendo substituído no elenco por Trevoh Chalobah, de 26 anos, defensor do Chelsea

AFP

Publicado: 16/06/2026 às 13:33

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Trevoh Chalobah, zagueiro do Chelsea/Divulgação/Chelsea

Trevoh Chalobah, zagueiro do Chelsea (Divulgação/Chelsea)

A Federação Inglesa de Futebol (FA) anunciou nesta terça-feira (16) que o lateral-direito Tino Livramento, lesionado durante um treino, será substituído por Trevoh Chalobah, poucas horas antes da estreia da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026.

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"O defensor do Newcastle United, Livramento, sofreu uma lesão na panturrilha durante o treino na tarde de domingo. Exames de imagem e uma avaliação médica na segunda-feira confirmaram que, infelizmente, ele não poderá continuar no torneio com a Inglaterra", declarou a FA.

A Inglaterra inicia sua campanha na Copa do Mundo na quarta-feira, em Dallas, contra a Croácia, na primeira partida do Grupo L. O regulamento da Fifa permite a substituição de um jogador de linha lesionado até 24 horas antes do jogo de abertura.

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Livramento, de 23 anos, que havia sofrido uma lesão na coxa no final da temporada, se recuperou a tempo para a Copa do Mundo e estava cotado para ser o reserva de Reece James na lateral-direita.

Ele está sendo substituído no elenco por Trevoh Chalobah, de 26 anos, defensor do Chelsea que atua habitualmente como zagueiro central, mas também pode jogar na lateral-direita.

Chalobah , Chelsea , Convocado , Inglaterra
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