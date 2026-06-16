Coluna Além da Bola: A colônia e o colonizador
O embate colocará frente a frente o pelotão francês, o antigo colonizador, e uma de suas ex-bases na África, o time senegalês
Publicado: 16/06/2026 às 08:57
Didier Deschamps, técnico da França, e Pape Thiaw, técnico de Senegal (FRANCK FIFE and SEBASTIEN BOZON / AFP)
O sexto dia da Copa 2026 começa com um jogo que promete grandes emoções, como diria o rei Roberto Carlos.
Às 16h (de Brasília), entrarão em campo a França, candidatíssima ao título, e Senegal, que pode surpreender no grupo, que ainda tem a Noruega, do craque Haaland, e o Iraque.
O embate colocará frente a frente o pelotão francês, o antigo colonizador, e uma de suas ex-bases na África, o time senegalês.
Em 1814, o domínio francês sobre o litoral do Senegal foi decretado pelo Tratado de Paris. Saint-Lous virou um dos centros da colônia.
Ao longo dos anos seguintes, a colonização francesa teve impacto na cultura e na economia da colônia senegalesa, que só conseguiu ficar independente em 1960.
Livros de história à parte, a partida pode comprovar a supremacia francesa no futebol atual.
Campeã em 2018, na Rússia, e vice, no catar, quatro anos depois, os “azuis” tem a equipe da ex-colônia engasgada.
Em 2002, na abertura da Copa da Coreia do Sul e Japão, os franceses foram derrotados por Senegal, por 1 x 0, com gol de Diouf, que venceu o meia Pettit na corrida e empurrou a bola para o fundo das redes do goleiro Barthez.
Noves fora, a França caiu na primeira fase e viu o sonho do bicampeonato consecutivo se esvair.
Agora, 24 anos depois daquela Copa, marcada pelo nosso Penta, ex-colonizadores e ex-colonizados entram em campo em situações bem distintas.
Capitaneados pelo astro Mbapé e pelo Bola de Ouro (com controvérsias), Osmáne Demeblé, o time francês está cheio de craques.
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É um verdadeiro cardápio. Tem o “enjoado” meia-atacante Olisé, do poderoso Bayern Minique, os jovens Doué e Zaire-Emery, a força do zagueiro Saliba, além de Cherki, que mostra uma habilidade capaz de dar uma “inveja boa” ao Brasil.
Nos últimos meses, a seleção senegalesa ganhou notoriedade por causa da confusão na Copa das nações Africanas, de 2025.
O time de Sadio Mané, aquele que formou o incrível ataque do Liverpool com o brasileiro Roberto Firmino e o mago egípcio Mo Salah, ganhou de 1 x 0 de Marrocos, dentro de campo.
Revoltada com a arbitragem, que deu um pênalti ao adversário no fim do tempo regulamentar, deixou o gramado.
Os caras de Marrocos perderam a penalidade. Com isso, de imediato, Senegal levou o caneco, mas ficou sem ele, por decisão posterior.
Os “escalões graduados” do “Planeta Bola” decretaram um W.O e revogaram a conquista senegalesa.
Diante de tudo isso e um pouco mais, França e Senegal têm tudo para fazer um jogo apimentado. Quem leva: Mbapé ou Mané?
Um tira-teima entre a geração de craques francesa, tentando o tri, azeitada por uma comissão técnica que está no cargo há anos, contra “azarões” em potencial, os Leões de Teranga.
Só existe uma certeza: ganha quem parar para assistir.