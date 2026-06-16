Copa 2026: "Haaland está pronto para causar um grande impacto", diz técnico norueguês

Haaland marcou 16 gols durante as Eliminatórias na qual a Noruega venceu todas as partidas

Erling Haaland, atacante da Noruega (STEFANO RELLANDINI / AFP)

O técnico da Noruega, Stale Solbakken, afirmou Na segunda-feira (15) que o astro Erling Haaland está pronto para causar um "grande impacto" no retorno dos 'Vikings' à Copa do Mundo após 28 anos. Haaland marcou 16 gols durante as Eliminatórias na qual a Noruega venceu todas as partidas, incluindo duas vitórias sobre a Itália, para garantir sua primeira participação na Copa do Mundo desde 1998.

A Noruega estreia no torneio nesta terça-feira (16) contra o Iraque, em Boston, competindo em um difícil Grupo I que também conta com a bicampeã mundial França (1998 e 2018) e o Senegal. A equipe nórdica, no entanto, conta com um dos atacantes mais temidos do futebol mundial.

Haaland ganhou fama ao marcar nove gols contra Honduras em uma partida do Mundial Sub-20 de 2019 e agora se prepara para estrear no maior palco do esporte. "Espero que ele cause um grande impacto", disse Solbakken, de 58 anos, que atuou como meio-campista da seleção na última vez em que a Noruega disputou uma Copa do Mundo, em 1998.

55 gols em 50 partidas

Haaland vem de sua terceira conquista da Chuteira de Ouro da Premier League em quatro temporadas pelo Manchester City e ostenta uma marca impressionante de 55 gols em 50 jogos pela seleção norueguesa.

"Ele é o nosso artilheiro. Acho que é o melhor goleador do mundo. Ele está em boa forma física, teve um breve descanso no final da temporada", disse Solbakken.

"Acho que ele tem apresentado um desempenho cada vez melhor nos treinos aqui. Acredito que ele esteja no nível que deseja, e espero que a equipe também possa lhe dar o suporte necessário para marcar gols".

"Se você der chances ao Erling, ele costuma marcar. Então, vamos torcer para que isso continue", enfatizou.

Solbakken não minimizou a importância da partida de estreia contra o Iraque, seleção que retorna à Copa do Mundo pela primeira vez em 40 anos.

"Estamos em um grupo muito competitivo, talvez o mais difícil de todos. Começar com três pontos pode significar que estamos no caminho certo. Não há como negar que é uma partida muito importante".

Solbakken, que também disputou a Eurocopa de 2000, o último grande torneio do qual a Noruega participou, afirmou que o jogo de terça-feira será um momento especial.

"Para qualquer cidadão, liderar seu país em uma partida como esta, especialmente após uma espera de 28 anos, é talvez a coisa mais importante", afirmou ele.