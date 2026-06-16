Copa de 2026: Croácia aposta no "super-herói" Modric para estrear bem contra a Inglaterra

Esta Copa do Mundo deve ser seu último grande compromisso com a seleção para um jogador que vestiu a camisa quadriculada em196 ocasiões

Luka Modric em ação durante o amistoso entre Croácia e Colômbia, disputado no Camping World Stadium, em Orlando. ( Foto: Miguel J. Rodriguez CARRILLO / AFP)

Após uma primeira temporada frustrante na Itália, que terminou em lesão, Luka Modric espera recuperar o sorriso com a Croácia, seleção na qual é a grande referência há anos. Aos 40 anos, jogando ou não com um uma máscara de proteção devido à recente cirurgia no osso da face, Modric é o super-herói do futebol croata.

"Ninguém pode nem poderá substituí-lo. Sua trajetória é única tanto para a Croácia quanto para o futebol", disse à La Gazzetta dello Sport seu ex-companheiro de seleção Ivan Rakitic. "Eu, um super-herói? Sou uma pessoa normal", garantiu Modric em maio.

Esta Copa do Mundo deve ser seu último grande compromisso com a seleção para um jogador que vestiu a camisa quadriculada em 196 ocasiões, marcando 28 gols por seu país, e que é história viva do futebol croata. Foi com Modric como capitão que a Croácia se tornou uma das sensações das duas últimas Copas do Mundo, caindo na final em 2018 (4 a 2 contra a França) e nas semifinais em 2022 (3 a 0 contra a Argentina).

Na Eurocopa de 2024, os croatas deram sinais de que sua geração de ouro havia envelhecido e o seu treinador, Zlatko Dalic, rejuvenesceu a equipe desde então, apostando em Peter Sucic (22 anos), Martin Baturina (23 anos) e Luka Vuskovic (19 anos).

Mas uma figura permanece: Modric, que mais uma vez será a referência da equipe em um grupo L complicado, contra Inglaterra (17 de junho), Panamá (23 de junho) e Gana (27 de junho). "Nosso grupo é complicado. A Inglaterra é complicada. Na Copa do Mundo, cada partida é complicada", advertiu o Bola de Ouro de 2018, que já disputou 19 jogos no torneio, marcando dois gols.

Para explicar sua incrível longevidade, levando em conta que sua estreia pela seleção ocorreu em 2006, ele enumera "vários fatores": "Dormir bem, treinar bem, estar atento a tudo, mas o mais importante é minha paixão pelo futebol".

Fiasco em San Siro

O meio-campista, que entre 2012 e 2025 se acostumou a ganhar tudo com o Real Madrid, incluindo quatro títulos da LaLiga e seis Ligas dos Campeões da Europa, terminou a temporada 2025/26 com uma enorme decepção no Milan, o clube com que sonhava quando criança.

A equipe 'rossonera' ficou invicta da segunda até a 25ª rodada, mas perdeu sete de suas últimas 13 partidas na Serie A, terminando o campeonato na quinta posição na tabela, o que a deixou fora da próxima Champions. Para completar, viu o título ficar com a arquirrival Inter de Milão.

Modric sofreu uma lesão no rosto após um choque com Manuel Locatelli na partida contra a Juventus em 26 de abril, e foi operado posteriormente na parte esquerda do osso da face. O astro croata encurtou seu período de recuperação para ajudar o time nesta última partida, mas sua atuação ficou longe de sua magia habitual, encerrando uma temporada na Itália em que, em 34 jogos pelo campeonato, marcou dois gols e deu três assistências.

O baque emocional foi tão grande que ele pode até mesmo renunciar ao ano restante de contrato e se aposentar. A menos que uma nova saga croata na Copa do Mundo lhe devolva a motivação e o incentive a seguir escrevendo sua história.

