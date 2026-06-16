Copa 2026: Antes da estreia contra Croácia, Kane destaca boa preparação da Inglaterra

Kane, capitão da equipe, falou sobre a expectativa dos ingleses para a estreia contra a Croácia, quarta-feira (17), no Texas, pelo Grupo L

Seleção da Inglaterra (GINTS IVUSKANS / AFP)

O artilheiro inglês Harry Kane afirmou que a seleção da Inglaterra vem fazendo uma "excelente preparação" para a Copa do Mundo de 2026. A delegação dos 'Three Lions' chegou a Kansas City no sábado (13), depois de passar pela Flórida para dois amistosos, contra Nova Zelândia e Costa Rica, ambos com vitórias.

Kane, capitão da equipe, falou sobre a expectativa dos ingleses para a estreia contra a Croácia, na próxima quarta-feira (17), em Arlington, Texas, pelo Grupo L. "Tudo tem sido do mais alto nível, por isso sentimos que chegamos a esta fase da concentração muito bem preparados. A forma como trabalhamos, treinamos e preparamos os jogos, e também a união do grupo. Além disso, o descanso, a recuperação", destacou Kane.



O atacante do Bayern de Munique, de 32 anos, destacou que a vitória por 3 a 0 sobre a Costa Rica foi "excelente do início ao fim", antes de uma estreia que promete ser complicada contra a seleção croata.



"A Croácia é uma equipe difícil", disse o capitão inglês. "Eles mostraram, especialmente nas duas últimas Copas do Mundo, que podem ser uma das melhores equipes do torneio, e temos que estar preparados para isso", acrescentou Kane, que jogava pela Inglaterra na derrota para a Croácia na semifinal do Mundial de 2018.

O técnico dos 'Three Lions', o alemão Thomas Tuchel, afirmou que seus jogadores estão "prontos para começar". "Estamos adaptados. Já estamos no país ([EUA) há bastante tempo. Trabalhamos bastante. Já fomos expostos ao calor o suficiente. Estamos em boa forma", disse Tuchel.

Além de Inglaterra e Croácia, o Grupo L da Copa do Mundo conta com Gana e Panamá.