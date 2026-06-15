Copa 2026: "Precisamos ter humildade", diz Otamendi sobre a atual campeã Argentina

O zagueiro de 38 anos é um dos 17 jogadores do elenco que conquistaram o tri na Copa do Mundo de 2022, no Catar

Nicolás Otamendi, zagueiro da Argentina (JUAN MABROMATA / AFP)

Preparado para disputar sua última Copa do Mundo, o zagueiro Nicolás Otamendi afirmou, nesta segunda-feira (15), que a Argentina chega num bom momento para lutar pelo tetracampeonato mundial, embora tenha alertado que a equipe precisa manter a humildade.

"Precisamos ter humildade e ética de trabalho para enfrentar esse tipo de competição", disse o experiente zagueiro durante a coletiva de imprensa antes da estreia de terça-feira contra a Argélia, pelo Grupo J.

"Acho que chegamos bem e vamos dar o nosso máximo, porque sabemos que somos os campeões e todos vão querer nos vencer", destacou o defensor na coletiva de imprensa realizada no estádio de Kansas City.

Otamendi, de 38 anos, é um dos 17 jogadores do elenco que conquistaram o tri na Copa do Mundo de 2022, no Catar. Sob a liderança e o exemplo de Lionel Messi, a 'Albiceleste' buscará se tornar a primeira seleção a conquistar o bicampeonato consecutivo desde o Brasil em 1962.

"Ele é um competidor nato. Te incentiva a continuar tentando e a não baixar a guarda e estar com ele. É preciso apoiá-lo e ajudá-lo", disse Otamendi. "Ele é um exemplo de competitividade. Quem não gostaria de ter o Leo ao seu lado?".

"Vamos dar tudo de nós. Foi para isso que nos preparamos", afirmou Otamendi, antes de refletir sobre sua própria despedida das Copas do Mundo, após as experiências frustrantes de 2010 e 2014 e o triunfo no Catar.

"Não estou pensando no fim. Estou apenas vivendo o momento", disse o novo jogador do River Plate. "Esta é a minha quarta Copa do Mundo, e não há nada mais maravilhoso do que estar aqui defendendo as cores do meu país".

"Leo e eu compartilhamos tantos momentos lindos. Obviamente, não gostamos quando perdemos, mas jamais deixarei de valorizar o tempo que passei concentrado com o maior jogador da história", afirmou ele.

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