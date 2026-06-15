Torcedores argentinos transformam voo em arquibancada a caminho da Copa 2026

Torcida da Argentina no avião (Reprodução)

Conhecidos mundialmente pela paixão incondicional e pela atmosfera única que criam nos estádios, os torcedores da Argentina já estão embarcando para acompanhar a seleção na Copa do Mundo de 2026. A mobilização dos chamados "barra bravas" e de milhares de torcedores comuns acontece na véspera da estreia da Albiceleste, que enfrenta a Argélia nesta terça-feira (16), no Estádio de Kansas City.

A jornada rumo à América do Norte transformou os voos comerciais em verdadeiras extensões das arquibancadas de Buenos Aires. Relatos e vídeos que circulam nas redes sociais mostram aviões tomados pelas cores azul e branca, com cânticos tradicionais ecoando a 10 mil metros de altura, transformando a longa viagem em um esquenta para o torneio mundial.

Diferente do ambiente contido habitual dos voos internacionais, as aeronaves que partiram nos últimos dias ganharam um ritmo puramente sul-americano. Comandados pelas lideranças das torcidas organizadas, os passageiros adaptaram instrumentos improvisados, como as próprias poltronas e compartimentos de bagagem, para ditar o ritmo dos cantos de apoio à equipe.

O ponto alto da festa a bordo ocorreu quando os torcedores estenderam uma bandeira de grandes proporções ao longo do corredor do avião, simulando os tradicionais "bandeirões" que costumam cobrir os setores populares dos estádios argentinos. A cena, que cobriu as cabeças dos passageiros, simbolizou a promessa de apoio incondicional em solo norte-americano.

Após o duelo de estreia em Kansas City, a maratona da torcida argentina seguirá firme pelo território texano. A seleção tem compromissos agendados em Dallas contra a Áustria e a Jordânia, fechando a fase de grupos.