Diario da Copa #2: O que o Brasil pode fazer para melhorar?
Novo episódio do podcast do Diario de Pernambuco debate as escolhas de Carlo Ancelotti e traz o giro de resultados pelo Mundial
Publicado: 15/06/2026 às 12:19
Diario da Copa #2: O que o Brasil pode fazer para melhorar (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
A Seleção Brasileira empatou em 1 a 1 na estreia na Copa do Mundo de 2026, no último sábado (13), contra o Marrocos, pelo Grupo C do torneio.
Nesta segunda-feira (15), o Diario Cast debateu as escolhas do técnico Carlo Ancelotti e o desempenho da equipe na primeira rodada, além de analisar quais mudanças o treinador italiano pode promover para a segunda partida diante do Haiti, marcada para a próxima sexta-feira (19).
O episódio também trouxe em pauta o giro internacional da competição, com destaque para as vitórias de Alemanha e Costa do Marfim, e o empate entre Japão e Holanda.
Como acompanhar
Os episódios do Diario Cast vão ao ar todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 10h, trazendo análises táticas, a cobertura dos bastidores e o balanço dos resultados da Copa do Mundo de 2026.