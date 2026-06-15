Copa 2026: Tunísia demite técnico após goleada sofrida para Suécia na estreia

Sabri Lamouchi, técnico da Tunísia (Julio Cesar AGUILAR / AFP)

A Federação Tunisiana de Futebol confirmou, na manhã desta segunda-feira (15), a demissão do técnico Sabri Lamouchi poucas horas após a dura derrota por 5 a 1 para a Suécia, em Monterrey, na abertura do Grupo F da Copa do Mundo de 2026. A decisão marca a primeira mudança de comando técnico registrada ainda durante a fase inicial do torneio.

Segundo comunicado da entidade, a decisão foi tomada de forma imediata diante da avaliação de que o desempenho da equipe ficou muito abaixo do esperado, tanto no aspecto tático quanto na postura competitiva apresentada em campo. Internamente, dirigentes consideraram que a atuação na estreia evidenciou fragilidades estruturais que já vinham sendo observadas ao longo da preparação.

A goleada ampliou um cenário de pressão que já se acumulava desde os amistosos preparatórios. A seleção tunisiana apresentou rendimento irregular antes da competição, somando resultados inconsistentes e dificuldades na construção ofensiva e na organização defensiva. Em cinco partidas recentes sob o comando de Lamouchi, a equipe registrou uma vitória, um empate e três derrotas, desempenho que já vinha sendo alvo de questionamentos dentro da federação e entre torcedores.

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Com o revés, a seleção tunisiana terminou a primeira rodada na última colocação do Grupo F, com saldo de gols negativo e cenário delicado na luta por classificação às oitavas de final. A situação aumentou a pressão por mudanças imediatas dentro da estrutura técnica.

Diante disso, a federação optou por uma resposta rápida, entendendo que uma troca no comando poderia servir como tentativa de reequilibrar o ambiente interno e reacender a competitividade do elenco para os próximos compromissos. A expectativa agora gira em torno da definição de um novo treinador, que terá pouco tempo para reorganizar a equipe em meio ao calendário apertado da Copa do Mundo.

