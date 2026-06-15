Coluna Além da Bola: Lembranças do futebol

A Copa deste ano tem uma peculiaridade: há momentos em que parece que se fala de tudo relacionado menos de futebol

Copa do Mundo 2026 (Divulgação/FIFA)

Era o primeiro dia da Copa do Mundo de 2026. Todas as tevês ligadas, o anfitrião México ganhara da África do Sul por 2x0, era Copa pra cá, Copa pra lá... Resolvi dar tempo no não-se-fala-em-outra-coisa. Desci para fazer um rango na salinha própria para isso na firma. Quando vou entrando, o que está escrito na porta? "Copa". Será possível?! Mas é assim mesmo.

É de quatro em quatro anos e, se você não for aficionado, simplesmente se deixe levar que passa. Agora só dura 40 dias. Mas a Copa deste ano tem uma peculiaridade: há momentos em que parece que se fala de tudo relacionado ao Mundial menos... o futebol! Já notaram? Sinal dos tempos.

Você está no ônibus, indo para a escola ou o trabalho, e alguém a seu lado está vendo uma postagem sobre a escalação da influenciadora Virginia Fonseca, que também atende por "ex de Vini Jr., para a cobertura da Copa. E Neymar? O que achou da coleção de relógios do ídolo?

No trabalho, há sempre alguém para lembrar (de novo) que o avião em que viaja a Canarinha já foi usado pelos Rolling Stones. E a música não pode parar. "Qual show você quer ver na Copa?" Shakira, Maná, Danny Ocean, Anitta, Kate Perry, Michael Bublé, Alanis Morissette... Há para todos os gostos.



No happy-hour, o assunto na mesa do bar são os casos de humilhação de pessoas que vão trabalhar ou jogar nas partidas nos Estados Unidos, como a repórter Karine Alves e a seleção de Senegal, que passaram por revistas humilhantes; ou o árbitro somali Omar Artan, que foi impedido de entrar nos EUA; ou o atacante Aymen Hussein, do Iraque, que foi interrogado durante sete horas em sua chegada na Terra do Tio Sam; ou a delegação do Irã, que faz todos os jogos nos Estados Unidos, porém, tem como base Tijuana, no México.

Tudo, claro, atribuído à política de Donald Trump. Mas não foi ele que ganhou, em 2025, o Prêmio da Paz da Fifa, aquele do slogan "O Futebol Une o Mundo"? Whatever.



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Em casa, você liga a tevê (ela de novo) e lá vem reportagens sobre troca-troca de figurinhas, customização de roupas, comidas típicas dos países... Ah! E aqui no Nordeste ainda há essa mistura com a tradição junina. É Copa, xote, xaxado, baião e milho verde.

Está certo. Mas, como andam as escalações, as estratégias? Como está o esporte, a modalidade, aquela dentro de campo, das quatro linhas, com o pé na bola?



O futebol, esse manda lembranças.