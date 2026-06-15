Presidente do Equador reduz imposto e cerveja fica mais barata durante a Copa 2026

Torcedores do Equador (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

A empolgação do povo equatoriano com a Copa do Mundo ultrapassou os limites dos gramados e ganhou as engrenagens da economia nacional. Em pronunciamento oficial, o presidente do Equador, Daniel Noboa, anunciou uma medida econômica exclusiva para o período do Mundial: a redução de mais de 20% no preço da cerveja em todo o território nacional.

O decreto temporário estabelece que a medida entrará em vigor a partir do dia 11 de junho, estendendo-se até o dia 19 de julho, data da grande final da competição.

Em um gesto incomum para anúncios econômicos, o presidente equatoriano fugiu do protocolo oficial ao realizar o pronunciamento vestindo a camisa da seleção equatoriana e segurando um microfone, em uma encenação que buscou reproduzir o clima de celebração das arquibancadas durante a Copa do Mundo.

Na ocasião, Daniel Noboa informou que será suspensa a cobrança de uma taxa, o que pode resultar em uma redução de até 20% no preço final da cerveja no país.

“Vamos retirar o ICE (Imposto sobre Consumos Especiais) de todas as bebidas de consumo moderado, incluindo a cerveja, durante a Copa do Mundo. Dessa forma, o preço da cerveja cairá mais de 20%”, explicou o chefe do Executivo.

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A reação do público presente no local do anúncio foi imediata, marcada por aplausos e gritos de euforia. O setor de bares, restaurantes e comércio varejista projeta um aumento expressivo no faturamento para os meses de junho e julho embalado pela medida.

Apoio à seleção

Além do impacto financeiro no bolso dos torcedores, o anúncio teve um forte tom de apoio psicológico e institucional à delegação equatoriana que disputa o torneio. Ao encerrar o discurso, Noboa demonstrou otimismo com o desempenho do elenco no campeonato.

“Cada um de vocês poderá aproveitar uma Copa do Mundo da melhor forma, com uma equipe excepcional que temos e que vai chegar muito longe”, concluiu o presidente.

Além de Equador e Costa do Marfim, Alemanha e Curaçao completam o Grupo E da Copa do Mundo. O Equador estreou com derrota para a Costa do Marfim no Mundial, em um resultado que complica o início da campanha da equipe na competição. Apesar do revés, a seleção equatoriana mantém o objetivo de superar sua melhor participação em Copas do Mundo, alcançada em 2006, quando chegou às oitavas de final.