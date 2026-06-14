Copa 2026: Meio-campista de Curaçao revela inspiração em Juninho Pernambucano no seu nome

Juninho Bacuna, jogador de Curaçao (RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Protagonizando uma das maiores histórias desta Copa do Mundo de 2026, a seleção de Curaçao acabou estreando em Mundiais com uma sonora goleada sofrida para a Alemanha por 7 a 1. Apesar disso, o jogo deste domingo (14), em Houston, chamou a atenção pelo nome de um dos jogadores da seleção caribenha.

O meio-campista Juninho Bacuna se destacou pelo nome peculiar em relação aos demais jogadores da equipe. Em entrevista após o jogo para a Cazé TV, o meia revelou que o seu nome foi inspirado no jogador Juninho Pernambucano.

Segundo Bacuna, os seus pais eram grandes fãs do futebol do brasileiro, rendendo a homenagem para o ídolo no nome de um dos filhos. Apesar de jogar por Curaçao, Juninho e o seu irmão Leandro Bacuna, que também atua na seleção, nasceram na Holanda.

“Meu nome foi dado em homenagem ao Juninho, não o Paulista, mas o Pernambucano. Foi a minha mãe quem escolheu esse nome em homenagem a ele e também ao Leandro, mas esse eu não sei se foi em homenagem a algum jogador. Agora, temos que fazer jus aos nomes”, revelou Juninho Bacuna.

Os dois são filhos de curaçauenses e representam o país dentro de campo, mantendo viva a ancestralidade e a relação com a ilha. Juninho tem 27 anos e atua na 2ª divisão do Campeonato Holandês, enquanto Leandro tem 34 e é capitão de Curaçao durante a Copa do Mundo.



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