7 a 1: Alemanha repete placar traumático para os brasileiros e atropela Curaçao na estreia da Copa 2026

Os alemães atropelaram sem piedade a seleção estreante neste domingo (14), em Houston

Partida entre Alemanha x Curaçao na Copa do Mundo (PAUL ELLIS / AFP)

A Alemanha atropelou sem piedade a estreante seleção de Curaçao por 7 a 1 neste domingo (14), em Houston, Texas, na abertura do Grupo E da Copa do Mundo de 2026.

Os alemães abriram o placar com um chute de Felix Nmecha logo aos 6 minutos, seguido por Nico Schlotterbeck aos 38 e Kai Havertz, de pênalti, nos acréscimos (45'+5) antes do intervalo.

No segundo tempo, a chuva de gols continuou com Jamal Musiala (47'), Nathaniel Brown (68'), Deniz Undav (78') e mais um de Havertz (88').

Curaçao, por sua vez, conseguiu marcar na primeira Copa do Mundo de sua história, com um chute de Liviano Comenencia aos 21 do primeiro tempo, para o delírio dos 4 mil torcedores da equipe caribenha que compareceram ao Estádio de Houston.

A seleção alemã dominou o confronto do início ao fim, impondo sua superioridade técnica com autoridade. No entanto, deixou algumas dúvidas defensivas que permitiram a Curaçao fazer história.

Os curaçauenses, que haviam prometido dificultar a vida dos tetracampeões, deram tudo de si. A defesa protegeu os chutes incessantes da Alemanha e, na medida do possível, suportou a pressão nos primeiros 30 minutos, mas não foi páreo para uma das gigantes do futebol mundial.

Um duelo à parte aconteceu entre o técnico mais jovem da Copa, o alemão Julian Nagelsmann, de 38 anos, e o veterano holandês Dick Advocaat, de 78 anos, o mais velho da história dos Mundiais, que se emocionou até ir às lágrimas no início da partida.



- Gol histórico de Curaçao -

O gol inicial da Alemanha indicava uma goleada, mas o inesperado foi o rápido empate de Curaçao, com o chute de Comenencia superando o goleiro Manuel Neuer, que pouco teve trabalho.

Os alemães começaram com cautela, mas continuaram a pressionar e aproveitaram a fragilidade do adversário para abrir o placar com Nmecha aproveitando passe de Florian Wirtz.

No entanto, defensivamente, talvez a equipe não tenha começado como Nagelsmann esperava. Curaçao encontrou espaços para contra-atacar e conseguiu empatar pouco depois, com o gol histórico de Comenencia, o primeiro da seleção caribenha em Copas do Mundo.

Em alguns momentos do primeiro tempo, a Alemanha pareceu um pouco vulnerável ao perder a bola em transição, mas aparentemente foi apenas um susto.



- Choque de realidade -

No ataque, os alemães mostraram a fluidez e o talento que todos os torcedores esperavam. A conexão entre Jamal Musiala, Florian Wirtz e Kai Havertz foi uma ameaça constante.

A resistência de Curaçao finalmente desmoronou antes do intervalo, com um gol de cabeça de Schlotterbeck e um pênalti convertido por Havertz.

Apesar da derrota, os torcedores de Curaçao, que dançaram até as lágrimas ao ritmo de "Mama Wa' (The Blue Wave)", música que virou tema da seleção nacional.

O próximo adversário da Alemanha será a Costa do Marfim, em Toronto, enquanto Curaçao encara o Equador em Kansas. Ambos os jogos serão no dia 20 de junho.



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