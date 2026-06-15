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Copa 2026: horários e onde assistir aos jogos de hoje (15/06)

Confira as transmissões de Espanha x Cabo Verde, Bélgica x Egito, Arábia Saudita x Uruguai, Irã x Nova Zelândia

Gabriel Farias

Publicado: 15/06/2026 às 07:00

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Lamine Yamal, atacante da Espanha na Copa do Mundo 2026/Divulgação/Fifa

Lamine Yamal, atacante da Espanha na Copa do Mundo 2026 (Divulgação/Fifa)

A Copa do Mundo de 2026 tem sequência nesta segunda-feira (15) com quatro partidas que movimentam os grupos G e H.

O destaque do dia fica para a estreia da Espanha, uma das favoritas ao título, diante da estreante Cabo Verde, além do duelo do Uruguai contra a Arábia Saudita.

Também entram em campo Bélgica e Egito, enquanto Irã e Nova Zelândia fecham a programação do dia. As partidas terão transmissão distribuída entre TV aberta, TV fechada, streaming e YouTube.

Veja também:

Jogos desta segunda-feira (15) e onde assistir

Grupo G

Bélgica x Egito – 16h / Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Cazé TV (YouTube)

Irã x Nova Zelândia  – 22h / Cazé TV (YouTube)

Grupo H

Espanha x Cabo Verde – 13h / Cazé TV (YouTube)

Arábia Saudita x Uruguai – 19h / Globo (TV aberta), SBT (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay (Streaming) e Cazé TV (YouTube)

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