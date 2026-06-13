Copa de 2026: Autor de golaço, Vini Jr diz que "Brasil precisa evoluir para ganhar a competição"

Autor de um golaço, que selou o empate do Brasil por 1 a 1 com o Marrocos neste sábado (13), Vini Jr. foi eleito pela Fifa o melhor jogador da partida

Vini Jr. em ação pela seleção brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)

Autor de um golaço, que selou o empate do Brasil por 1 a 1 com o Marrocos neste sábado (13), na largada do Grupo C da Copa do Mundo, o atante Vini Jr. foi eleito pela Fifa o melhor jogador da partida. O gol do jogador do Real Madrid foi marcado aos 32 minutos do primeiro tempo, após potente chute de dentro da área.

Vinícius Júnior takes the honours as your @MichelobUltra Superior Player of the Match. ????



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Após o jogo, em entrevista ao Sportv, Vini Jr. disse que ainda espera melhorar seu desempenho. Acredito que possa melhorar muito. Fiz o gol, mas não tive 100% na minha parte técnica. Mas acredito que posso melhorar e ajudar mais no ataque, consegui ajudar muito na defesa, onde todo mundo fez uma grande partida. Temos que melhorar e evoluir para ganhar a competição", disse o atacante da seleção.

O jogo no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), foi duríssimo. A Seleção Brasileira teve muita dificuldade, sobretudo no primeiro tempo. E saiu atrás no placar com lindo gol de Saibari aos 20 minutos. Também com um golaço, Vini Jr deixou tudo igual aos 32.

O Brasil volta a campo na sexta-feira (19), contra o Haiti, às 21h30, na Filadélfia, também nos Estados Unidos.

