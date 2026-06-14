Copa 2026: Alemanha busca redenção em Grupo E que promete equilíbrio

Chave reúne uma potência em reconstrução, uma seleção sul-americana em ascensão, a campeã africana e a estreante Curaçao

Joshua Kimmich, volante e lateral-direito da Alemanha (ALEXANDER HASSENSTEIN /AFP)

Depois de duas eliminações consecutivas ainda na fase de grupos, a Alemanha chega à Copa do Mundo de 2026 carregando uma missão clara: recuperar o protagonismo perdido e voltar a frequentar as fases decisivas do principal torneio do futebol mundial.

Em um grupo que reúne ainda Equador, Costa do Marfim e Curaçao, os alemães aparecem como favoritos, mas longe de encontrar um caminho tranquilo rumo às oitavas de final.

Alemanha: reconstrução em busca de afirmação

Quatro vezes campeã do mundo, a seleção alemã participa de sua 21ª Copa e disputa o torneio pela 19ª edição consecutiva. No entanto, os fracassos recentes na Rússia, em 2018, e no Catar, em 2022, ainda ecoam no país. O elenco atual mistura experiência e renovação, tendo nomes como Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Florian Wirtz e Kai Havertz como pilares de uma geração que tenta recolocar a Mannschaft entre as protagonistas.

"Queremos reconquistar a confiança dos torcedores", resumiu o volante Leon Goretzka ao falar sobre o sentimento da equipe antes do Mundial.

O veterano Manuel Neuer, aos 40 anos, disputa sua quinta Copa do Mundo e segue como referência dentro e fora de campo. Já Joshua Kimmich assume o papel de capitão, enquanto Florian Wirtz surge como principal esperança criativa de uma equipe que busca recuperar o futebol dominante que marcou gerações.

A estreia diante de Curaçao parece ser o cenário ideal para ganhar confiança, mas os compromissos seguintes exigirão atenção máxima.

Jogos da Alemanha

14 de junho – Alemanha x Curaçao, às 14h (de Brasília)

20 de junho – Alemanha x Costa do Marfim, às 17h (de Brasília)

25 de junho – Equador x Alemanha, às 17h (de Brasília)



Equador: juventude, intensidade e sonho alto

Vice-líder das Eliminatórias Sul-Americanas, atrás apenas da Argentina, o Equador chega à sua quinta participação em Copas do Mundo vivendo um dos melhores momentos de sua história.

A seleção equatoriana construiu sua classificação apoiada em uma geração jovem e cada vez mais consolidada no futebol europeu. Com intensidade física, velocidade e talento, os sul-americanos são vistos como os principais candidatos a disputar com a Alemanha a liderança da chave.

Depois de alcançar as oitavas em 2006 e cair na fase de grupos em 2022, o Equador acredita que pode voltar a surpreender. O duelo contra a Alemanha, na rodada final, tem potencial para definir a primeira colocação do grupo.

Jogos do Equador

14 de junho – Costa do Marfim x Equador, às 20h (de Brasília)

20 de junho – Equador x Curaçao, às 21h (de Brasília)

25 de junho – Equador x Alemanha, às 17h (de Brasília)



Costa do Marfim: campeã africana quer quebrar barreira histórica

A Costa do Marfim retorna à Copa do Mundo após 12 anos de ausência. Desde a participação no Brasil, em 2014, os Elefantes não disputavam o torneio.

A classificação veio acompanhada de um ingrediente que aumenta a confiança da equipe: o título da Copa Africana de Nações de 2024. Sob o comando de Emerse Faé, os marfinenses chegam embalados pela conquista continental e alimentam um sonho antigo.

Apesar de já terem participado de três Mundiais, os africanos nunca conseguiram avançar para as oitavas de final. A geração atual acredita que pode mudar essa história.

A estreia contra o Equador pode ser decisiva para as pretensões da equipe, já que um bom resultado colocaria os Elefantes em posição privilegiada para brigar pela classificação.

Jogos da Costa do Marfim

14 de junho – Costa do Marfim x Equador, às 20h (de Brasília)

20 de junho – Alemanha x Costa do Marfim, às 17h (de Brasília)

25 de junho – Curaçao x Costa do Marfim, às 17h (de Brasília)



Curaçao: a menor seleção da Copa sonha alto

Entre as histórias mais curiosas da Copa de 2026 está a de Curaçao. Com pouco mais de 150 mil habitantes e apenas 443 km² de território, o país caribenho tornou-se o menor da história a se classificar para um Mundial.

A vaga foi conquistada após campanha consistente nas Eliminatórias da Concacaf, coroando um crescimento iniciado nos últimos anos. O título da Copa do Caribe em 2017 foi um dos primeiros sinais de que o futebol local começava a evoluir.

Jogadores como Tahith Chong e Livano Comenencia lideram uma geração que transformou o sonho em realidade. Mesmo sem a pressão dos favoritos, Curaçao chega disposto a dificultar a vida dos adversários e aproveitar cada minuto da primeira participação em Copas do Mundo.

Jogos de Curaçao

14 de junho – Alemanha x Curaçao, às 14h (de Brasília)

20 de junho – Equador x Curaçao, às 21h (de Brasília)

25 de junho – Curaçao x Costa do Marfim, às 17h (de Brasília)



O que esperar do Grupo E?

No papel, a Alemanha desponta como favorita à liderança. O Equador aparece logo atrás e chega credenciado pela excelente campanha nas Eliminatórias Sul-Americanas. Já a Costa do Marfim surge como possível surpresa da chave, impulsionada pelo recente título africano.

Curaçao, por sua vez, entra sem grandes responsabilidades, mas com a oportunidade de escrever capítulos inéditos em sua história.

A tendência é de uma disputa intensa pela segunda vaga e até mesmo pela liderança. Se a Alemanha quer provar que os tropeços recentes ficaram para trás, Equador e Costa do Marfim prometem testar a força da reconstrução alemã logo nos primeiros passos da Copa do Mundo de 2026.