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Copa 2026: em jogo duro, Brasil empata com Marrocos na estreia do Grupo C

Saibari abriu o placar com belo gol. Também com um golaço, Vini Jr deixou tudo igual: 1 a 1

Marcos Leandro

Publicado: 13/06/2026 às 21:05

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Vinícius Júnior empatou para o Brasil após sair atrás no placar. /Foto: JEWEL SAMAD / AFP

Vinícius Júnior empatou para o Brasil após sair atrás no placar. (Foto: JEWEL SAMAD / AFP)

Em jogo duríssimo, como já era esperado, o Brasil empatou com Marrocos por 1 a 1 neste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), na estreia do Grupo C da Copa do Mundo.

A Seleção Brasileira teve muita dificuldade, sobretudo no primeiro tempo. E saiu atrás no placar com lindo gol de Saibari aos 20 minutos. Também com um golaço, Vini Jr deixou tudo igual aos 32.

O Brasil volta a campo na sexta-feira (19), contra o Haiti, às 21h30, na Filadélfia, também nos Estados Unidos.

 

 

O JOGO

O técnico Carlo Ancelotti surpreendeu com três mudanças na escalação. As novidades foram Ibañez na lateral direita no lugar de Danilo, Douglas Santos (revelado pelo Náutico) na vaga de Alex Sandro, e Igor Thiago no ataque em vez de Matheus Cunha. No Marrocos, o técnico Mohamed Ouahbi reforçou o meio de campo.

Os africanos começaram com maior posse de bola e criaram uma grande chance já aos cinco minutos. Mazraoui cruzou da esquerda e El Aynaoui finalizou livre, mas para a sorte do Brasil a bola explodiu em Bruno Guimarães. A Seleção Brasileira só assustou aos 13, em boa jogada de Vini Jr, que Igor Thiago errou a cabeçada.

E quando o Brasil tinha melhorado, foi Marrocos que abriu o placar aos 20 minutos. Brahim Díaz acertou lindo passe entre Marquinhos e Gabriel Magalhães e Saibari deu uma cavadinha na saída de Alisson: 1 a 0.

Sem acertar a marcação e com Paquetá perdido no meio de campo, só o Marrocos jogava. Mas a situação se repetiu e foi o Brasil quem balançou a rede. Vini Jr fez linda jogada individual e bateu com raiva, sem chance para Bounou: 1 a 1 aos 32 minutos.

O jogo ficou um pouco mais equilibrado e quase a Canarinho virou nos acréscimos, em lindo voleio de Paquetá, que Bounou espalmou para escanteio.

 

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SEGUNDO TEMPO

Para a etapa complementar, Carlo Ancelotti fez duas mudanças. Danilo e Fabinho entraram nos lugares de Ibañez e Casemiro. O Marrocos voltou com a mesma formação. E o Brasil chegou perto de virar aos sete, em chute de Igor Thiago que Bounou espalmou.

O jogo seguia duríssimo e o técnico italiano fez mais duas mexidas. Matheus Cunha e Luiz Henrique entraram nas vagas de Paquetá e Igor Thiago. A Seleção Marroquina também mudou. Talbi e El Mourabet foram acionados; deixaram o gramado Brahim Diaz e e Ounahi.

A partida ficou mais trincada, com as duas equipes com medo de errar e dar a chance de gol para o adversário. Aos 32, Matheus Cunha lançou Vini Jr, que tocou para Raphinha bater, mas Bounou defendeu.

E nos acréscimos, Alisson evitou a derrota do Brasil com sequência de duas defesas. 


FICHA TÉCNICA - BRASIL 1X1 MARROCOS

BRASIL: Alisson; Ibañez (Danilo), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro (Fabinho), Bruno Guimarães (Danilo Santos) e Lucas Paquetá (Matheus Cunha); Raphinha, Igor Thiago (Luiz Henrique) e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

MARROCOS: Bounou; Hakimi, Riad, Diop e Mazraoui (Eddine); El Aynaoui, Bouaddi, Ounahi (El Mourabet) e Brahim Díaz (Talbi), Saibari (Rahumi) e El Khannouss (Amaimouni). Técnico: Mohamed Ouahbi.

Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (Estados Unidos).
Árbitro: Slavko Vini (Eslovênia).
Assistentes: Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic (ambos da Eslovênia) .
Gols: Saibari (20’1º); Vini Jr (32’1º)
Cartões Amarelos: Casemiro e Ibañez (BRA)

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