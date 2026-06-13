Copa 2026: em jogo duro, Brasil empata com Marrocos na estreia do Grupo C
Saibari abriu o placar com belo gol. Também com um golaço, Vini Jr deixou tudo igual: 1 a 1
Publicado: 13/06/2026 às 21:05
Vinícius Júnior empatou para o Brasil após sair atrás no placar. (Foto: JEWEL SAMAD / AFP)
Em jogo duríssimo, como já era esperado, o Brasil empatou com Marrocos por 1 a 1 neste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), na estreia do Grupo C da Copa do Mundo.
A Seleção Brasileira teve muita dificuldade, sobretudo no primeiro tempo. E saiu atrás no placar com lindo gol de Saibari aos 20 minutos. Também com um golaço, Vini Jr deixou tudo igual aos 32.
O Brasil volta a campo na sexta-feira (19), contra o Haiti, às 21h30, na Filadélfia, também nos Estados Unidos.
FIM DE JOGO.— brasil (@CBF_Futebol) June 14, 2026
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?? Vini Jr.
Agora é seguir trabalhando e buscar a vitória na próxima rodada da fase de grupos.
Próximo desafio: Haiti, na sexta-feira (19), às 21h30 (Brasília), na Filadélfia.#BateNoPeito
ISSO É BRASIL! ???????? pic.twitter.com/vud9xbwrQI
O JOGO
O técnico Carlo Ancelotti surpreendeu com três mudanças na escalação. As novidades foram Ibañez na lateral direita no lugar de Danilo, Douglas Santos (revelado pelo Náutico) na vaga de Alex Sandro, e Igor Thiago no ataque em vez de Matheus Cunha. No Marrocos, o técnico Mohamed Ouahbi reforçou o meio de campo.
Os africanos começaram com maior posse de bola e criaram uma grande chance já aos cinco minutos. Mazraoui cruzou da esquerda e El Aynaoui finalizou livre, mas para a sorte do Brasil a bola explodiu em Bruno Guimarães. A Seleção Brasileira só assustou aos 13, em boa jogada de Vini Jr, que Igor Thiago errou a cabeçada.
E quando o Brasil tinha melhorado, foi Marrocos que abriu o placar aos 20 minutos. Brahim Díaz acertou lindo passe entre Marquinhos e Gabriel Magalhães e Saibari deu uma cavadinha na saída de Alisson: 1 a 0.
Sem acertar a marcação e com Paquetá perdido no meio de campo, só o Marrocos jogava. Mas a situação se repetiu e foi o Brasil quem balançou a rede. Vini Jr fez linda jogada individual e bateu com raiva, sem chance para Bounou: 1 a 1 aos 32 minutos.
O jogo ficou um pouco mais equilibrado e quase a Canarinho virou nos acréscimos, em lindo voleio de Paquetá, que Bounou espalmou para escanteio.
SEGUNDO TEMPO
Para a etapa complementar, Carlo Ancelotti fez duas mudanças. Danilo e Fabinho entraram nos lugares de Ibañez e Casemiro. O Marrocos voltou com a mesma formação. E o Brasil chegou perto de virar aos sete, em chute de Igor Thiago que Bounou espalmou.
O jogo seguia duríssimo e o técnico italiano fez mais duas mexidas. Matheus Cunha e Luiz Henrique entraram nas vagas de Paquetá e Igor Thiago. A Seleção Marroquina também mudou. Talbi e El Mourabet foram acionados; deixaram o gramado Brahim Diaz e e Ounahi.
A partida ficou mais trincada, com as duas equipes com medo de errar e dar a chance de gol para o adversário. Aos 32, Matheus Cunha lançou Vini Jr, que tocou para Raphinha bater, mas Bounou defendeu.
E nos acréscimos, Alisson evitou a derrota do Brasil com sequência de duas defesas.
FICHA TÉCNICA - BRASIL 1X1 MARROCOS
BRASIL: Alisson; Ibañez (Danilo), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro (Fabinho), Bruno Guimarães (Danilo Santos) e Lucas Paquetá (Matheus Cunha); Raphinha, Igor Thiago (Luiz Henrique) e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.
MARROCOS: Bounou; Hakimi, Riad, Diop e Mazraoui (Eddine); El Aynaoui, Bouaddi, Ounahi (El Mourabet) e Brahim Díaz (Talbi), Saibari (Rahumi) e El Khannouss (Amaimouni). Técnico: Mohamed Ouahbi.
Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (Estados Unidos).
Árbitro: Slavko Vini (Eslovênia).
Assistentes: Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic (ambos da Eslovênia) .
Gols: Saibari (20’1º); Vini Jr (32’1º)
Cartões Amarelos: Casemiro e Ibañez (BRA)