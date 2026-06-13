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Copa do Mundo
COPA DO MUNDO 2026

Gols de Brasil x Marrocos: veja melhores momentos do empate da Seleção Brasileira

Veja o vídeo dos gols e melhores momentos do Brasil x Marrocos

Igor Fonseca

Publicado: 13/06/2026 às 21:06

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Vinícius Júnior marcou o gol do empate da Seleção Brasileira. /Foto: Jewel SAMAD / AFP

Vinícius Júnior marcou o gol do empate da Seleção Brasileira. (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

Seleção Brasileira estreou contra o Marrocos na Copa do Mundo de 2026, pelo Grupo C, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Veja gols e melhores momentos da partida.

Gols e melhores momentos de Brasil x Marrocos 

  • Marrocos saiu na frente no jogo aos 21 minutos do primeiro tempo .Com passe de Brahim Díaz, Saibari encobriu o goleiro Alisson e marcou 1x0 para a seleção africana.
  • Vinícius Júnior empatou o placar para a Seleção Brasileira contra o Marrocos. O camisa 7 recebeu passe de Bruno Guimarães dentro da área, puxou para o meio e chutou no ângulo, fazendo 1x1.

PRÓXIMOS JOGOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA

O Brasil entra em campo agora contra o Haiti na próxima sexta-feira (19) e, depois, contra a Escócia (24), uma quarta-feira.


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