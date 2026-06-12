Copa 2026: Árbitro brasileiro Ramon Abatti Abel é escalado para apitar jogo entre Bélgica x Egito
O duelo acontece na segunda-feira (15) e será o segundo com arbitragem brasileira nesta Copa do Mundo
Publicado: 12/06/2026 às 17:16
Ramon Abatti Abel, árbitro brasileiro (Cesar Greco/Palmeiras)
Após a chamativa atuação do árbitro Wilton Pereira Sampaio no duelo de abertura da Copa do Mundo entre México e África do Sul, onde distribuiu três cartões vermelhos, mais um árbitro brasileiro foi escalado para apitar uma partida nesta primeira rodada do Mundial.
O juiz Ramon Abatti Abel foi confirmado pela Fifa para arbitrar a partida entre Bélgica e Egito, que acontece na segunda-feira (15), às 16h, e será válida pelo Grupo G da Copa. Além de Ramon, Danilo Manis e Rafael Alves também estarão representando o Brasil como assistentes no duelo que acontece no Estádio de Seattle.
Vale lembrar que a competição sediada na América do Norte conta com três árbitros brasileiros. Além de Wilton Pereira Sampaio e Ramon Abatti Abel, Raphael Claus também integra o time de árbitros principais brasileiros.
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