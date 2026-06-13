Copa 2026: veja os horários e onde assistir aos jogos de hoje (13/06)

Com a Seleção Brasileira em campo, o dia traz quatro jogos de Copa do Mundo de três diferentes grupos

Trionda: a bola da Copa do Mundo de 2026. (Foto: Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Em seu terceiro dia oficial, a Copa do Mundo de 2026 traz calendário cheio de jogos neste sábado (13). Além da Seleção Brasileira em campo pelo Grupo C, também ocorrerão duelos pelos Grupos B e D, totalizando quatro partidas no dia.

Catar x Suíça (Grupo B)

O sábado de Copa será aberto com o confronto de conclusão da 1ª rodada do Grupo B, que ainda conta com as participações de Canadá e Bósnia. Catar e Suíça se enfrentam neste sábado às 16h, em São Francisco. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Brasil x Marrocos (Grupo C)

O Brasil estreia no Mundial da América do Norte em um equilibrado duelo contra a seleção de Marrocos. O jogo abrirá a rodada no Grupo C, às 19h, em Nova Jersey. O encontro entre a Canarinho e os marroquinos terá transmissão da TV Globo, GE TV, Sportv, SBT, Nsports e CazéTV.

Haiti x Escócia (Grupo C)

Na sequência do jogo do Brasil, o Grupo C terá sua 1ª rodada finalizada com o duelo entre Haiti e Escócia. A bola rola às 22h, em Boston, em partida que terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Austrália x Turquia (Grupo D)

Já invadindo a madrugada do domingo (14), Austrália e Turquia finalizam o dia oficial de Copa do Mundo. O jogo acontece à 1h, em Vancouver, e será válido pelo Grupo D, que ainda conta com Estados Unidos e Paraguai. Turcos e australianos se enfrentam com transmissão da TV Globo, GE TV, Sportv e CazéTV.



Agenda do dia:

16h: Catar x Suíça (São Francisco)

19h: Brasil x Marrocos (Nova Jersey)

22h: Haiti x Escócia (Boston)

1h: Austrália x Turquia (Vancouver)