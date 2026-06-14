Com Holanda como favorita, Grupo F da Copa do Mundo tem início neste domingo (14)

A Laranja Mecânica estreia no Mundial da América do Norte em um confronto de alto nível contra o Japão

Holanda em preparação para a Copa do Mundo (Divulgação / Seleção da Holanda )

Em mais um dia cheio de Copa do Mundo 2026, este domingo (14) marca o início do Grupo F na competição. Cabeça de chave e favorita à liderança, a Holanda é a grande atração do grupo, que ainda contém Japão, Suécia e Tunísia.

Os holandeses já terão um bom nível de enfrentamento para o seu favoritismo logo na estreia. A Laranja Mecânica encara a equipe do Japão, às 17h, no Estádio de Dallas, nos Estados Unidos.

Os Samurais Azuis chegam ao Mundial em boa fase e tentam desbancar os europeus já na partida inaugural, em duelo que poderá valer a liderança do grupo.

Ainda neste domingo, Suécia e Tunísia se enfrentam, às 23h, em Monterrey, no México. O jogo pode complicar a situação da equipe derrotada, enquanto quem vencer ganhará uma nova perspectiva para os próximos enfrentamentos do grupo.

Vale lembrar que haverá um cruzamento direto entre o Grupo F e o C, da Seleção Brasileira. Classificando-se em 1º ou 2º lugar, o Brasil enfrentará uma seleção vinda do grupo em questão na fase de 16 avos de final.



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