Melhores momentos de Canadá x Bósnia: veja lances do empate na Copa 2026
Veja gols do empate entre Canadá 1x1 Bósnia e Herzegovina na Copa do Mundo
Publicado: 12/06/2026 às 18:35
Cyle Larin, atacante do Canadá, ao marcar contra Bósnia e Herzegovina na Copa do Mundo 2026 (COLE BURSTON / AFP)
O Canadá conquistou nesta sexta-feira (12) seu primeiro ponto na história das Copas do Mundo ao empatar em 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina, em Toronto, pela abertura do Grupo B do Mundial de 2026.
A seleção bósnia saiu na frente aos 21 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio de Sead Kolasinac, Jovo Lukic apareceu na área para marcar de cabeça e abrir o placar.
Empurrado pela torcida, o Canadá pressionou durante boa parte da segunda etapa e chegou a ter uma finalização salva em cima da linha por Kolasinac. A insistência foi premiada aos 33 minutos, quando Cyle Larin recebeu na entrada da área e finalizou cercado por adversários para decretar o empate.
O resultado encerra uma sequência negativa dos canadenses em Copas do Mundo. Antes da partida, a seleção acumulava seis derrotas em seis jogos disputados, somando as participações nos Mundiais de 1986 e 2022.
Além do valor esportivo, o duelo entrou para a história por ser o primeiro jogo de Copa do Mundo realizado em solo canadense. A partida contou com clima de festa nas arquibancadas, incluindo a presença do ator Ryan Reynolds, e abriu oficialmente a participação do país como uma das sedes do torneio.
Com o empate, Canadá e Bósnia somam um ponto cada no Grupo B. A chave ainda terá o confronto entre Suíça e Catar, neste sábado, em São Francisco.
VEJA GOLS E MELHORES MOMENTOS
Escalações
Canadá: Maxime Crépeau - Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Cornelius Austin Derek, Richie Laryea - Tajon Buchanan (Ali Ahmed 61'), Stephen Eustáquio (cap) (Jonathan Osorio 90'+1), Ismael Kone, Liam Millar (Jacob Shaffelburg 61') - Jonathan David (Promise David 61'), Tani Oluwaseyi (Cyle Larin 76'). Técnico: Jesse Marsch (EUA).
Bósnia: Nikola Vasiljev - Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac (cap) (Dzenis Burnic 84') - Esmir Bajraktarevic (Ivan Sunjic 74'), Ivan Basic (Armin Gigovic 62'), Benjamin Tahirovic, Amar Memic (Kerim sam Alajbegovic 74') - Ermedin Demirovic, Jovo Lukic (Samed Bazdar 62'). Técnico: Sergej Barbarez.
Próximo adversário do Canadá
Agora, o Canadá enfrenta o Catar, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, na quinta (18), às 19h (horário de Brasília), no Estádio BC Place, em Vancouver.
Próximo adversário da Bósnia
A Bósnia e Hezergovina, por outro lado, encara a Suíça, no mesmo dia (18), às 18h (horário de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles.
Com informações da AFP