Com Anitta e Lisa, o que esperar das aberturas da Copa no Canadá e EUA

Após a festa no México, agora é a vez do Canadá e Estados Unidos celebrarem o início do torneio, com Anitta, Lisa, Katy Perry e outros artistas

Anitta (Divulgação)

A Copa do Mundo 2026 finalmente começou, e com ela, a memorável cerimônia de abertura. Mas, esse ano, a celebração do início do torneio é ainda mais especial. Por ser a primeira Copa disputada em três países-sede — Estados Unidos, Canadá e México — a cerimônia de abertura também se dividirá em três.

A primeira aconteceu nesta quinta-feira (11/6), no México, com shows de Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla.

Além deles, Shakira e Burna Boy cantando Dai Dai, a música oficial do torneio. Tudo isso, 90 minutos antes do início da partida entre México e África do Sul.

Antes do jogo, o cantor mexicano Alejandro Fernández cantou o hino dos donos da casa, enquanto a sul-africana Tyla entoou o de seu país. A atriz mexicana Salma Hayek deu as boas-vindas ao público.

Já hoje, sexta-feira (12/6), é a vez dos Estados Unidos e do Canadá darem as boas-vindas à Copa.

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Em solo canadense, a cerimônia acontece no Estádio de Toronto a partir das 14h30 (horário de Brasília), antes da partida entre Canadá x Bósnia e Herzegovina. O hino canadense será ouvido na voz de Alanis Morissette, enquanto o bósnio será interpretado por Aleksandar Gaji. O ator e humorista canadense Will Arnett será o mestre de cerimônia.

A festa também contará com apresentações dos canadenses Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez, William Prince e Nora Fatehi, além da palestina Elyanna, do francês Vegedream e do DJ bengali Sanjoy.

Já nos EUA, a abertura acontece no Estádio de Los Angeles a partir das 20h30 de sexta (horário de Brasília), antes da partida entre Estados Unidos x Paraguai. Jason Sudeikis, famoso pelo papel do técnico na série Ted Lasso, falará aos torcedores.

A dupla country Dan + Shay cantará o hino americano, e o grupo Purahei Soul, o paraguaio. Participam ainda os cantores americanos Katy Perry e Future, e ainda uma apresentação que junta a brasileira Anitta, a tailandesa LISA e o nigeriano Rema, cantando a música Goals, parte do álbum musical da Fifa.

O Brasil faz sua estreia na Copa do Mundo 2026, no sábado (13/6), às 19h, contra o Marrocos, no Estádio MetLife, nos Estados Unidos.