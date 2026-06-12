Copa do Mundo 2026: saiba onde assistir aos jogos desta sexta (12), segundo dia do Mundial

A rodada desta sexta-feira (12) marca as estreias dos anfitriões Canadá e Estados Unidos na Copa 2026

Taça da Copa do Mundo ( AFP)

A Copa do Mundo de 2026 segue nesta sexta-feira (12/6) com o segundo dia de disputas. Considerada a maior edição já realizada, o torneio reúne 48 seleções distribuídas em 12 grupos e terá um total de 104 partidas, sediadas por três países: Canadá, Estados Unidos e México.



A rodada desta sexta será a primeira com confrontos envolvendo mais de um grupo. Além disso, a data marca a estreia de duas das nações anfitriãs da competição, Canadá e Estados Unidos. Confira abaixo os horários das partidas e onde acompanhar os jogos ao vivo.

Jogos desta sexta-feira (12/6) pela Copa do Mundo de 2026

Grupo B

Canadá x Bósnia e Herzegovina

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio de Toronto, em Toronto

Transmissão: CazéTV (YouTube)

Grupo D

Estados Unidos x Paraguai

Horário: 22h (de Brasília)

Local: Estádio de Los Angeles, em Inglewood

Transmissão: CazéTV e ge tv (streaming), Globo (TV aberta) e SporTV (TV fechada)

Em busca do hexacampeonato, a Seleção Brasileira fará seu primeiro compromisso na Copa do Mundo de 2026 no sábado (13/6). Sob a direção de Carlo Ancelotti, o Brasil encara o Marrocos, às 19h (de Brasília), pela rodada de abertura do Grupo C.