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Copa do Mundo 2026: saiba onde assistir aos jogos desta sexta (12), segundo dia do Mundial

A rodada desta sexta-feira (12) marca as estreias dos anfitriões Canadá e Estados Unidos na Copa 2026

Diario de Pernambuco

Publicado: 12/06/2026 às 07:03

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Taça da Copa do Mundo/ AFP

Taça da Copa do Mundo ( AFP)

A Copa do Mundo de 2026 segue nesta sexta-feira (12/6) com o segundo dia de disputas. Considerada a maior edição já realizada, o torneio reúne 48 seleções distribuídas em 12 grupos e terá um total de 104 partidas, sediadas por três países: Canadá, Estados Unidos e México.

A rodada desta sexta será a primeira com confrontos envolvendo mais de um grupo. Além disso, a data marca a estreia de duas das nações anfitriãs da competição, Canadá e Estados Unidos. Confira abaixo os horários das partidas e onde acompanhar os jogos ao vivo.

Jogos desta sexta-feira (12/6) pela Copa do Mundo de 2026

Grupo B

  • Canadá x Bósnia e Herzegovina
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio de Toronto, em Toronto
  • Transmissão: CazéTV (YouTube)

Grupo D

  • Estados Unidos x Paraguai
  • Horário: 22h (de Brasília)
  • Local: Estádio de Los Angeles, em Inglewood
  • Transmissão: CazéTV e ge tv (streaming), Globo (TV aberta) e SporTV (TV fechada)

Em busca do hexacampeonato, a Seleção Brasileira fará seu primeiro compromisso na Copa do Mundo de 2026 no sábado (13/6). Sob a direção de Carlo Ancelotti, o Brasil encara o Marrocos, às 19h (de Brasília), pela rodada de abertura do Grupo C.

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