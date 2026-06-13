Copa 2026: No Recife, torcedor marroquino demonstra confiança para a estreia: "Somos exigentes"

Slimane, torcedor marroquino (Mauricio Ferry / DP foto)

Adversário do Brasil na estreia da Copa do Mundo de 2026, a seleção de Marrocos chega à América do Norte com altas expectativas após a campanha histórica de semifinal no último Mundial. A exigência do torcedor marroquino agora é de uma campanha igual ou até superior à realizada no Catar.

A torcida pela seleção, porém, não se restringe apenas ao continente africano. No Recife, um torcedor marroquino também nutre expectativas para acompanhar e torcer pelos Leões do Atlas em mais uma Copa.

Mentor de marketing estratégico, Slimane, de 53 anos, reside no Brasil há sete anos e não esconde a sua paixão pela seleção de Marrocos. Em entrevista ao Diario de Pernambuco, o torcedor projetou o duelo deste sábado (13), às 19h, contra a Seleção Brasileira e comentou o que se espera dos marroquinos na disputa do Mundial.

“Eu gosto mais das competições internacionais, como a Copa do Mundo e a Copa Africana de Nações. Conheci outros marroquinos na cidade através da mesquita que frequento, e conversamos sempre sobre futebol e outros assuntos. A relação da torcida com a seleção é muito forte”, destacou Slimane.

“Em 2022, ninguém esperava que esse time chegasse neste nível. Agora, há expectativas fortes e uma pressão nas costas do técnico e dos jogadores. O povo marroquino agora é mais exigente, quer resultados. Estou preocupado, mas também com esperanças desse time ir o mais longe possível. E contra o Brasil, que a gente ganhe do Brasil”, concluiu.

Sobre um possível coração dividido para o duelo entre Brasil e Marrocos, Salomão admitiu ter um carinho pelos brasileiros, mas torcerá inegociavelmente pela vitória marroquina em Nova Jersey. O torcedor ainda arriscou uma previsão de jogo com muitos gols.

“Sou 100% Marrocos. Mas claro, sou casado com uma brasileira e pai de uma brasileira, então sinto também um carinho pelo povo brasileiro. Mas o jogo é o jogo, alguém tem que perder. Acredito que vai ser um jogo muito tático. De repente, um time faz um gol e segura até o final, mas a minha expectativa é muito gols, pelo menos cinco”, profetizou.

Chegada ao Brasil

Nascido em Casablanca, Slimane, que significa Salomão em árabe, morou boa parte da vida na França. Após conhecer a sua atual esposa em terras francesas, decidiu realizar uma mudança radical em sua vida, vindo sem passagem de volta para a cidade do Recife.

“Eu nasci no Marrocos e cresci na França. Em 2015, conheci minha esposa Suzana e começamos um namoro à distância de três anos. Depois desse período, alguém teria que fazer as malas e fazer essa viagem. Eu cheguei aqui em dezembro de 2018. Quando vim, aqui era verão e na França inverno, então já senti o primeiro choque”, iniciou.

“Faz mais de sete anos que estou aqui e agora tenho uma filha, que se chama Lina. Falo muito bem em português hoje em dia, mas quando cheguei entendi que o meu nível era muito baixo. O sotaque daqui e as palavras eram outro português do que eu havia aprendido”, concluiu, com humor, Slimane.

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