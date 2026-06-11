Quem é Gilberto Mora, jogador mais novo da Copa 2026 e aposta do México

Mexicano de 17 anos pode superar recorde histórico de Pelé no Mundial

Gilberto Mora, meia-atacante do Tijuana e seleção mexicana (Rodrigo Oropeza / AFP)

Um jovem mexicano de apenas 17 anos é uma das atrações da Copa do Mundo 2026. Gilberto Mora, meio-campista do Tijuana, chega ao Mundial como o jogador mais novo da competição e uma das maiores promessas do futebol de seu país.

Único atleta entre os 1.248 inscritos com menos de 18 anos, Mora representa a esperança de renovação de uma seleção que tenta apagar a decepção da última Copa do Mundo, quando o México foi eliminado ainda na fase de grupos, no Catar.

Além da juventude, o garoto desembarca no torneio carregando uma marca impressionante: ele pode quebrar um recorde histórico que pertence a Pelé há quase sete décadas.

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Primeiro Mundial e a chance de 'superar' Pelé

Caso marque um gol durante a Copa do Mundo, Gilberto Mora pode se tornar o jogador mais jovem da história a balançar as redes em um Mundial.

O recorde atualmente pertence a Pelé, que marcou pela primeira vez em Copas do Mundo nas quartas de final do torneio de 1958, contra o País de Gales, aos 17 anos e 239 dias.

Mora inicia competição com 17 anos e 141 dias, o que lhe dá um período considerável para superar a marca do Rei do Futebol caso seja utilizado pelo técnico Javier Aguirre e balance as redes nas primeiras partidas do México.

Quem é Gilberto Mora

Nascido em Tuxtla Gutiérrez, no sul do México, Gilberto Mora foi formado nas categorias de base do Tijuana e rapidamente passou a ser tratado como uma das maiores promessas do futebol mexicano dos últimos anos.

Sua estreia profissional aconteceu em 2024, quando tinha apenas 15 anos de idade. Na ocasião, entrou em campo contra o Santos Laguna e imediatamente entrou para a história da Liga Mexicana como o jogador mais jovem a disputar uma partida.

Pouco tempo depois, voltou a quebrar recordes ao se tornar também o mais jovem atleta a marcar um gol na competição nacional. O crescimento acelerado chamou a atenção não apenas dos torcedores mexicanos, mas também de gigantes do futebol europeu.

São 12 participações pra gols em duas temporadas como profissional. Real Madrid, Barcelona, Manchester City e Milan estão entre as equipes que monitoram a evolução do jovem meia.

Gilberto Mora, joia mexicana, renovou seu contrato por por mais 3 anos com Tijuana.



Além de renovar seu contrato, Mora recebeu a camisa do 10 clube.



Gilberto Mora é jogador mais jovem que irá disputar esta Copa do Mundo. pic.twitter.com/mQghZt1IL7 — Diário de Torcedor (@DiarioGols) June 9, 2026

Esperança para o futuro do México

Em um país acostumado a revelar talentos, Gilberto Mora surge como um símbolo da próxima geração da seleção mexicana.

A expectativa não é apenas vê-lo participar da Copa do Mundo. O objetivo dos mexicanos é que ele possa começar a assumir protagonismo em um ciclo que mira não apenas o presente, mas também os próximos Mundiais.