Cerimônia de abertura marca início da Copa do Mundo de 2026
Shakira, Andrea Bocelli e a banda mexicana Maná foram algumas das atrações da abertura da Copa 2026
Publicado: 11/06/2026 às 15:26
Abertura mexicana da Copa do Mundo 2026 (Rodrigo OROPEZA / AFP)
A Copa do Mundo de 2026 começou nesta quinta-feira (11) com uma cerimônia de abertura que teve estrelas como a cantora colombiana Shakira e o tenor italiano Andrea Bocelli, no Estádio Azteca, na Cidade do México.
O show aconteceu sobre uma lona que cobriu todo o gramado do lendário estádio da capital mexicana, que será palco do jogo de abertura pela terceira vez na história do torneio.
A primeira atração foi a banda mexicana Maná, com seu clássico "Oye mi amor", seguida pelo cantor pop venezuelano Danny Ocean e pelo grupo Los Ángeles Azules.
O público cantou junto as músicas, acompanhadas por uma coreografia que incluía dançarinos com trajes indígenas e mulheres em trajes típicos.
"Viva o México!", gritaram mais de uma vez das arquibancadas, enquanto o Estádio Azteca vinha abaixo.