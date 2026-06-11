Ochoa, goleiro do México, chega à Copa 2026 entre elogios e desconfiança quanto à idade

Esta é a sexta Copa do Mundo de Guillermo Ochoa, um recorde que ele dividirá com as estrelas Lionel Messi e Cristiano Ronaldo

Guillermo Ochoa, goleiro do México (YURI CORTEZ / AFP)

Guillermo Ochoa encara a Copa do Mundo de 2026 com o mesmo entusiasmo que sentiu ao vestir a camisa do México pela primeira vez no principal torneio de futebol, aos 20 anos.

Hoje, ele é um goleiro veterano de 40 anos, com 153 partidas pela seleção no currículo. A de 2026 será sua sexta Copa do Mundo, um recorde que ele dividirá com as estrelas Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

O México estreia nesta quinta-feira (11) contra a África do Sul, no Estádio Azteca. Esta é a terceira ocasião que o país sedia uma Copa do Mundo, desta vez junto com os Estados Unidos e o Canadá.

Ochoa é o capitão do time conhecido como 'El Tri'. Ele diz estar pronto para qualquer cenário.

"Se em algum momento eu tiver que jogar 90 minutos, cinco minutos, 10 minutos, um minuto, o que for, ou mesmo se eu não jogar, tudo bem também", afirmou. "O importante aqui é que tudo corra bem para o México".

"A idade cobra o seu preço"

"Se eu fosse o técnico da seleção, não correria riscos. Escalaria o Memo", disse à AFP o ex-goleiro Adrián Chávez, que treinou Ochoa antes de sua estreia na primeira divisão em 2004. "Eu jogaria com um goleiro que provou ser um dos melhores do mundo".

Por outro lado, Ricardo La Volpe, o técnico que promoveu a estreia de Ochoa na seleção mexicana em 2005 e o levou à sua primeira Copa do Mundo, na Alemanha em 2006, afirmou "sem sombra de dúvida" que o goleiro titular contra a África do Sul seria Raúl Rangel.

Ele observou que, embora Ochoa seja um goleiro especialista em defesas difíceis e capaz de intervenções aéreas espetaculares, ele deixa a desejar no comando da área, no fechamento de ângulos e ao sair do gol para cortar cruzamentos.

"A idade cobra seu preço", observou ele, mesmo para um goleiro disciplinado como Ochoa. "Duvido que ele ainda tenha a potência, a velocidade, os reflexos e o tempo de reação para continuar alcançando as bolas no ângulo".

Ochoa não chegou a jogar na Copa da Alemanha (2006) nem na da África do Sul (2010). Permaneceu no banco de reservas.

Sua estreia ocorreu no Brasil, em 2014, quando desempenhou um papel fundamental em um histórico empate de 0 a 0 contra os donos da casa na fase de grupos, defendendo a meta como um guerreiro.

"Na cabeçada do Neymar, ele teve uma reação incrível e impediu o gol bem em cima da linha", disse Bruno Montaño, que tinha três anos na época daquela partida. Ele frequenta uma escola de goleiros na Cidade do México dirigida por Chávez, onde Ochoa é idolatrado.

"Suas defesas são absolutamente incríveis", disse Daniel Santiago, de 12 anos. Leonardo López, de 18 anos, assiste repetidamente a vídeos dos saltos de Ochoa em direção ao ângulo, tentando "fazer igual".

Sucessor

Durante a Copa do Mundo do Catar em 2022, 'Memo' passou a ser criticado por supostamente monopolizar a vaga de goleiro titular do 'Tri' em detrimento de goleiros mexicanos mais jovens.

No entanto, Adrián Chávez saiu em sua defesa.

"O trabalho de desenvolvimento para a posição foi deixado de lado no México", afirmou. "Dá para contar nos dedos de uma mão" os goleiros com nível para integrar a seleção mexicana.

"Na minha época, anos 80 e 90, havia 10 goleiros mexicanos que poderiam ser convocados para a seleção", observou o jogador que disputou a Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos.

No recente torneio Clausura 2026 do México, por exemplo, um terço dos 18 clubes escalou um goleiro estrangeiro como titular.

Chávez espera encontrar um sucessor à altura de Ochoa na escola. "Tomara que os vejamos na primeira divisão. É isso que queremos".