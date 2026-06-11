Guia da Copa: Bélgica e Croácia, últimos algozes do Brasil, querem chegar longe de novo

Dois últimos algozes do Brasil em Copas do Mundo, Bélgica e Croácia chegam para o Mundial de 2026 querendo confirmar o salto de patamar no cenário mundial

Luka Modric em ação durante o amistoso entre Croácia e Colômbia, disputado no Camping World Stadium, em Orlando. ( Foto: Miguel J. Rodriguez CARRILLO / AFP)

Dois últimos algozes do Brasil em Copas do Mundo, Bélgica e Croácia chegam para o Mundial de 2026 querendo confirmar o salto de patamar no cenário mundial. A famosa “Geração Belga”, que tirou a Seleção Brasileira em 2018 e chegou às semifinais na Rússia, sofreu algumas baixas. Mas o time segue competitivo e sonhando alto. Situação semelhante à Croácia. O time que eliminou o Brasil nas quartas de final de 2022, no Catar, está mais envelhecido, porém, ainda mais confiante.

BÉLGICA

Após uma longa carreira no futebol de clubes, o veterano técnico Rudi Garcia comandará uma seleção pela primeira vez na Copa do Mundo. O objetivo é gerir a transição da velha guarda, dos veteranos De Bruyne, Courtois, Lukaku, Witsel e Meunier, para a nova geração de Doku, De Ketelaere e Godts.

Considerado por muitos o melhor goleiro do mundo, Thibaut Courtois retornou à seleção após a breve passagem do técnico Domenico Tedesco, com quem teve atritos, para disputar seu último grande torneio, com o objetivo de deixar para trás o fiasco da Copa de 2022 (eliminação na fase de grupos). No Grupo G, a priori, os belgas não devem ter muito trabalho diante de Egito, Irã e Nova Zelândia.

CROÁCIA

A vida da Croácia na fase de grupos será mais complicada. Os croatas estão no Grupo L, ao lado da Inglaterra, de Harry Kane, Gana e Panamá. No cargo desde 2017, o técnico Zlatko Dalic, levou a Croácia ao seu maior momento, com o vice-campeonato no Mundial de 2018 e o terceiro lugar em 2022. O t

reinador montou uma equipe aguerrida que mantém veteranos como Modric, Perisic, Brozovic e Kovacic.

Aos 40 anos, Modric vai disputar sua quinta Copa do Mundo. O meio-campista do Milan é o pilar do sucesso da Croácia. Com uma técnica refinada e conhecido pelo seu passe de três dedos, ele tem a capacidade de fazer uma equipe funcionar à sua vontade.

Perguntado sobre as pretensões da seleção croata, Dalic ressaltou que o primeiro objetivo é avançar em "um grupo difícil", com Inglaterra, Panamá e Gana. "Temos qualidade, juventude e experiência... o que me deixa otimista", concluiu.