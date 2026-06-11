México x África do Sul ao vivo: veja onde assistir e horário do jogo da Copa de 2026
México enfrenta a África do Sul na abertura da Copa de 2026
Publicado: 11/06/2026 às 13:06
Lyle Foster, atacante da África do Sul, e Raul Jimenez, atacante do México ( AFP)
A Copa do Mundo de 2026 tem início nesta quinta-feira (11) com o confronto entre México e África do Sul, no Estádio Azteca, na Cidade do México.
O duelo reedita o jogo inaugural da edição de 2010, realizada na África do Sul, e acontece em um dos palcos mais emblemáticos do futebol mundial. O Estádio Azteca já recebeu duas finais de Copa do Mundo, em 1970 e 1986, e volta a ser cenário de um momento histórico do torneio.
Horário de México e África do Sul abertura da Copa do Mundo
A partida está marcada para às 16h (horário de Brasília) e marca a abertura oficial da competição, que será sediada em conjunto por México, Estados Unidos e Canadá.
Onde assistir México e África do Sul abertura da Copa do Mundo
A partida terá cobertura de transmissão, sendo exibida pela CazéTV " target="_blank" rel="noopener noreferrer">(ASSISTA AQUI), pela TV Globo, pelo ge TV, pelo canal SporTV, pela N Sports, pelo SBT e também pelo Globoplay.
A Seleção Mexicana chega ao Mundial como uma das anfitriãs e vive bom momento recente, sem derrotas ao longo de sua preparação em 2026. A equipe aposta na experiência do goleiro Guillermo Ochoa, que disputa sua sexta Copa do Mundo, e em jovens nomes como Gilberto Mora, destaque da nova geração mexicana.
- Escalação provável: José Rangel, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez e Jesus Gallardo; Alvaro Fidalgo, Erik Lira e Brian Gutierrez; Roberto Alvarado, Raul Jiménez e Julián Quiñones.
Como chega a África do Sul
Do outro lado, a Seleção Sul-Africana de Futebol chega ao torneio após uma campanha de classificação sólida nas Eliminatórias Africanas, mas atravessa fase de instabilidade nos amistosos mais recentes, sem vitórias neste ano. Ainda assim, a equipe comandada por Hugo Broos busca surpreender na estreia e recuperar confiança em um grupo considerado competitivo.
- Escalação provável: Ricardo Goss, Tholo Matuludi, Ime Okon, Olwethu Makhanya e Samukele Kabini; Yaya Sithole, Thalante Mbatha e Themba Zwane; Kamogelo Sebelebele, Tshepang Moremi e Lyle Foster.