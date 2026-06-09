Shakira ensaia no Estádio Azteca para a cerimônia de abertura da Copa do Mundo
Copa 2026: Shakira compartilha bastidores de ensaio para o show de abertura no México
Publicado: 09/06/2026 às 14:43
Shakira em show gratuito na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro (Pablo PORCIUNCULA/AFP)
Os preparativos para a abertura da Copa do Mundo de 2026 já estão na reta final. Consagrada por embalar as edições de 2010 e 2014, Shakira já está na Cidade do México ajustando os últimos detalhes de sua apresentação na abertura da Copa do Mundo de 2026. A cantora compartilhou registros dos ensaios no Estádio Azteca, que marca a abertura do mundial nesta quinta-feira (11) com um festival de grandes atrações.
Já no Estádio Azteca, Shakira registrou o percurso coreográfico até o gramado, acompanhada de sua equipe de bailarinos e da coreógrafa Darina Littleton. Embora o repertório oficial da apresentação seja mantido em segredo, os vídeos entregaram um spoiler certo: a nova música "Dai Dai" estará no setlist.
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A faixa é uma celebração direta à Copa do Mundo de 2026. O videoclipe oficial da canção foi gravado no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e lançado em maio, consolidando a forte ligação da cantora com o principal torneio de futebol do planeta, A artista já contagiou o mundo com os megahits "Waka Waka" (África do Sul, 2010) e "La La La" (Brasil, 2014).
Como a Copa de 2026 terá uma configuração inédita, dividida entre três países (Estados Unidos, México e Canadá), as cerimônias de abertura também serão descentralizadas e repletas de estrelas.
Confira o line-up dos primeiros dias de competição:
Quinta-feira (11/06) – Estádio Azteca (Cidade do México): Além de Shakira, o show de abertura contará com J Balvin, Alejandro Fernández, Maná e Tyla.
Sexta-feira (12/06) – BMO Field (Toronto): Antes da estreia da seleção canadense, o palco será comandado por Alanis Morissette, Michael Bublé e Alessia Cara.
Sexta-feira (12/06) – SoFi Stadium (Los Angeles): A festa nos EUA terá apresentações de Katy Perry, Lisa, Anitta e outros grandes nomes do pop.