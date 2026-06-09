diariodepernambuco.com.br
Copa do Mundo
Abertura

Shakira ensaia no Estádio Azteca para a cerimônia de abertura da Copa do Mundo

Copa 2026: Shakira compartilha bastidores de ensaio para o show de abertura no México

Paulo Mota

Publicado: 09/06/2026 às 14:43

Seguir no Google News Seguir

Shakira em show gratuito na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro/Pablo PORCIUNCULA/AFP

Shakira em show gratuito na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro (Pablo PORCIUNCULA/AFP)

Os preparativos para a abertura da Copa do Mundo de 2026 já estão na reta final. Consagrada por embalar as edições de 2010 e 2014, Shakira já está na Cidade do México ajustando os últimos detalhes de sua apresentação na abertura da Copa do Mundo de 2026. A cantora compartilhou registros dos ensaios no Estádio Azteca, que marca a abertura do mundial nesta quinta-feira (11) com um festival de grandes atrações.

Veja também:
A estrela colombiana mostrou que começou a preparação antes mesmo de pousar em solo mexicano. "Ensaiando toda hora que eu posso e em todo lugar", escreveu a artista em um story no Instagram, onde aparece treinando a coreografia dentro de seu jatinho particular.

Já no Estádio Azteca, Shakira registrou o percurso coreográfico até o gramado, acompanhada de sua equipe de bailarinos e da coreógrafa Darina Littleton. Embora o repertório oficial da apresentação seja mantido em segredo, os vídeos entregaram um spoiler certo: a nova música "Dai Dai" estará no setlist.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

A faixa é uma celebração direta à Copa do Mundo de 2026. O videoclipe oficial da canção foi gravado no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e lançado em maio, consolidando a forte ligação da cantora com o principal torneio de futebol do planeta, A artista já contagiou o mundo com os megahits "Waka Waka" (África do Sul, 2010) e "La La La" (Brasil, 2014).

Como a Copa de 2026 terá uma configuração inédita, dividida entre três países (Estados Unidos, México e Canadá), as cerimônias de abertura também serão descentralizadas e repletas de estrelas.

Confira o line-up dos primeiros dias de competição:

Quinta-feira (11/06) – Estádio Azteca (Cidade do México): Além de Shakira, o show de abertura contará com J Balvin, Alejandro Fernández, Maná e Tyla.

Sexta-feira (12/06) – BMO Field (Toronto): Antes da estreia da seleção canadense, o palco será comandado por Alanis Morissette, Michael Bublé e Alessia Cara.

Sexta-feira (12/06) – SoFi Stadium (Los Angeles): A festa nos EUA terá apresentações de Katy Perry, Lisa, Anitta e outros grandes nomes do pop.

 

abertura , Copa do Mundo , SHAKIRA
Mais de Copa do Mundo
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
WhatsApp DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP