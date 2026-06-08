Wilton Pereira Sampaio apita abertura da Copa do Mundo entre México e África do Sul

Brasil terá trio de arbitragem em campo na primeira partida do Mundial

Wilton Pereira Sampaio, árbitro de futebol (Cesar Greco/Palmeiras)

O Brasil será representado logo no primeiro jogo da Copa do Mundo de 2026. A FIFA definiu que o árbitro Wilton Pereira Sampaio será o responsável por comandar a partida de abertura do torneio, entre México e África do Sul, marcada para esta quinta-feira (11), às 16h (de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México.

Além de Wilton, a equipe de arbitragem da partida contará com os assistentes Bruno Pires, de Goiás, e Bruno Boschilia, do Paraná, formando um trio totalmente brasileiro em campo na estreia do Mundial.

Experiente em competições da FIFA, Wilton já participou de Copa do Mundo, Eliminatórias, Libertadores e dos principais torneios do calendário internacional, sendo um dos nomes de maior confiança da entidade máxima do futebol.

A arbitragem de vídeo também contará com representantes sul-americanos. O colombiano Nicolas Gallo será o responsável pelo VAR, tendo como assistente o chileno Juan Lara. O francês Jerome Brissard completa a equipe encarregada da tecnologia.

Além de Wilton, o Brasil terá outros dois árbitros na Copa do Mundo. Ramon Abatti Abel e Raphael Claus também foram selecionados pela FIFA para integrar o quadro de arbitragem do torneio.