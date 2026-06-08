Holanda tem lateral-direito cortado da Copa do Mundo por lesão
A seleção holandesa, que já havia sofrido as perdas de Xavi Simons, de Ligt e de Vrij, começará sua participação na Copa no próximo domingo, contra o Japão
Publicado: 08/06/2026 às 17:27
Lateral-direito/ala Jurrien Timber em ação pela Holanda (JOHN THYS / AFP)
O lateral-direito Jurriën Timber, que sofreu uma lesão na virilha, foi cortado pelo técnico Ronald Koeman para a Copa do Mundo e será substituído por Lutsharel Geertruida, anunciou a seleção holandesa em sua conta no X nesta segunda-feira (8).
Finalista da Liga dos Campeões pelo Arsenal, o jogador de 24 anos não apresentou uma recuperação adequada para disputar o Mundial "de forma responsável no plano médico", explicou a 'Oranje'.
"Após consulta com o departamento médico, foi decidido que Timber deixará a concentração da seleção em Nova York após o amistoso contra o Uzbequistão", que acontece nesta segunda-feira no Icahn Stadium.
Jurriën Timber misses the 2026 World Cup.— OnsOranje (@OnsOranje) June 8, 2026
The 24-year-old defender has not recovered sufficiently from a groin injury to take part in the World Cup in a medically responsible manner. In consultation with the medical staff, it has therefore been decided that Timber will leave the… pic.twitter.com/r6Wu8FRCfP
O também lateral-direito Lutsharel Geertruida, emprestado pelo RB Leipzig ao Sunderland nesta temporada, foi convocado como substituto e em breve se juntará elenco em Kansas City. Na posição, Koeman ainda conta com Denzel Dumfries da Inter de Milão.
A seleção holandesa, que já havia sofrido as perdas de Xavi Simons, Matthijs de Ligt e Stefan de Vrij, começará sua participação na Copa do Mundo no próximo domingo (14), contra o Japão, no principal confronto do Grupo F, que também inclui Suécia e Tunísia.