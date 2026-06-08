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Copa do Mundo
COPA DO MUNDO

Holanda tem lateral-direito cortado da Copa do Mundo por lesão

A seleção holandesa, que já havia sofrido as perdas de Xavi Simons, de Ligt e de Vrij, começará sua participação na Copa no próximo domingo, contra o Japão

Gabriel Farias e AFP

Publicado: 08/06/2026 às 17:27

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Lateral-direito/ala Jurrien Timber em ação pela Holanda/JOHN THYS / AFP

Lateral-direito/ala Jurrien Timber em ação pela Holanda (JOHN THYS / AFP)

O lateral-direito Jurriën Timber, que sofreu uma lesão na virilha, foi cortado pelo técnico Ronald Koeman para a Copa do Mundo e será substituído por Lutsharel Geertruida, anunciou a seleção holandesa em sua conta no X nesta segunda-feira (8).

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Finalista da Liga dos Campeões pelo Arsenal, o jogador de 24 anos não apresentou uma recuperação adequada para disputar o Mundial "de forma responsável no plano médico", explicou a 'Oranje'.

"Após consulta com o departamento médico, foi decidido que Timber deixará a concentração da seleção em Nova York após o amistoso contra o Uzbequistão", que acontece nesta segunda-feira no Icahn Stadium.

O também lateral-direito Lutsharel Geertruida, emprestado pelo RB Leipzig ao Sunderland nesta temporada, foi convocado como substituto e em breve se juntará elenco em Kansas City. Na posição, Koeman ainda conta com Denzel Dumfries da Inter de Milão.

A seleção holandesa, que já havia sofrido as perdas de Xavi Simons, Matthijs de Ligt e Stefan de Vrij, começará sua participação na Copa do Mundo no próximo domingo (14), contra o Japão, no principal confronto do Grupo F, que também inclui Suécia e Tunísia.

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