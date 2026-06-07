Guia da Copa 2026: em clima de incerteza sobre Messi, Argentina defende título
Lionel Messi. que fará 39 anos durante o torneio, está se recuperando de uma lesão muscular
Publicado: 07/06/2026 às 12:05
Com Messi, Seleção Argentina divulga lista com 55 pré-convocados para a Copa do Mundo (Foto: Divulgação/FIFA)
A Argentina se prepara para defender seu título na Copa do Mundo de 2026 em meio a um certo grau de incerteza e com vários jogadores machucados, entre eles sua maior estrela, Lionel Messi. O capitão, que fará 39 anos durante o torneio, está se recuperando de uma lesão muscular.
"Não acho que ele esteja pronto para 90 minutos", disse à AFP o técnico argentino Ricardo La Volpe, campeão mundial como jogador em 1978, a respeito da situação do camisa 10. "Precisamos encontrar um jogador que possa desequilibrar, dar um passe decisivo e finalizar", observou.
Já o goleiro Emiliano ‘Dibu’ Martínez sofreu uma fratura no dedo, o que fará com que chegue apenas no limite de sua condição física para a estreia no Grupo J, em 16 de junho, contra a Argélia.
Em busca de um bicampeonato (consecutivo) que nenhuma seleção consegue há mais de seis décadas, desde que o Brasil venceu em 1958 e 1962, a Argentina enfrentará também a Áustria e a Jordânia na fase de grupos.
A chave parece acessível, mas os sul-americanos carregam o que muitos consideram um fardo: não terem enfrentado nenhuma potência europeia desde que venceram a final da Copa do Mundo de 2022, no Catar, contra a França.
O técnico Lionel Scaloni acredita, contudo, que seu elenco, uma mescla de juventude e experiência (17 dos 26 jogadores convocados fizeram parte da equipe campeã de 2022), está destinado a desempenhar um papel de protagonismo, assim como faz em toda Copa do Mundo.
"Depois a bola pode entrar ou não. O fundamental é saber o que nos propomos a fazer, respeitar a nossa tradição, respeitar a nossa cultura. E então o campo dará o seu veredito. Jogar bem, por si só, não basta. Depois são necessários vários fatores", disse o treinador em entrevista publicada na terça-feira pelo jornal Olé.
???? #SelecciónMayor— ???????? Selección Argentina ??? (@Argentina) June 7, 2026
? #Argentina ???????? 0 ???? #Honduras ???????? 0
? 10' PT pic.twitter.com/7Vw4ctIdMO