Guia da Copa 2026: tradição uruguaia, ascensão equatoriana e as apostas de Paraguai e Colômbia

Da liderança de Valverde ao brilho de Luis Díaz, veja o panorama completo de quatro equipes sul-americanas no Mundial

Luis Díaz (Colômbia), Miguel Almirón (Paraguai), Fede Valverde (Uruguai) e William Pacho (Equador) (GLYN KIRK / AFP, DANIEL DUARTE / AFP, RAUL ARBOLEDA / AFP e OMAR VEGA / AFP)

Paraguai, Equador, Uruguai e Colômbia chegam à Copa do Mundo de 2026 em momentos distintos, mas com um ponto em comum: a expectativa de protagonismo sul-americano além da tradicional dupla Brasil-Argentina.

Enquanto paraguaios e colombianos tentam retomar campanhas históricas, equatorianos e uruguaios apostam em gerações competitivas, reforçadas por atletas de destaque no futebol europeu e brasileiro, para buscar espaço entre as principais seleções do torneio nos Estados Unidos, Canadá e México.

PARAGUAI: A ALBIRROJA MAIS BRASILEIRA DA COPA QUER REVIVER 2010

Depois de 16 anos longe do maior palco do futebol mundial, o Paraguai está de volta à Copa do Mundo. A classificação para o torneio de 2026 marcou o retorno da Albirroja após as ausências nas edições de 2014, 2018 e 2022, encerrando um longo jejum de uma das seleções mais tradicionais da América do Sul.

A campanha nas Eliminatórias foi sólida. Sob o comando do técnico Gustavo Alfaro, os paraguaios terminaram na sexta colocação e garantiram vaga direta, acumulando resultados expressivos, como as vitórias diante de Brasil e Argentina.

A história paraguaia em Copas tem como ponto máximo a campanha de 2010, na África do Sul. Na ocasião, a equipe alcançou as quartas de final pela primeira vez, sendo eliminada pela futura campeã Espanha por 1 a 0. Ao todo, esta será a nona participação da seleção em Mundiais.

O Paraguai chega aos Estados Unidos como uma das seleções mais "brasileiras" da competição. Sete convocados atuam atualmente no futebol nacional: Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Maurício, Ramón Sosa, Isidro Pitta e Damián Bobadilla.

A espinha dorsal da equipe passa pela experiência de Gustavo Gómez, Balbuena, Miguel Almirón e Antonio Sanabria. Porém, o principal talento ofensivo está nos pés de Julio Enciso. O meia-atacante de 22 anos do Strasbourg é visto como o jogador mais criativo do elenco e a principal esperança para desequilibrar jogos contra defesas fechadas.

Integrante do Grupo D, o Paraguai terá pela frente Estados Unidos, Austrália e Turquia. Em uma chave sem favoritos absolutos, os paraguaios aparecem como fortes candidatos a disputar a liderança e avançar ao mata-mata.

Convocados do Paraguai

Goleiros: Orlando Gill (San Lorenzo), Gatito Fernández (Cerro Porteño) e Gastón Olveira (Olimpia).

Defensores: Juan Cáceres (Dínamo de Moscou), José Canale (Lanús), Fabián Balbuena (Grêmio), Omar Alderete (Sunderland), Gustavo Gómez (Palmeiras), Alexandro Maidana (Talleres), Junior Alonso (Atlético-MG) e Gustavo Velázquez (Cerro Porteño).

Meio-campistas: Braian Ojeda (Vancouver Whitecaps), Damián Bobadilla (São Paulo), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Diego Gómez (Brighton), Alejandro Romero Gamarra (Al Ain), Maurício (Palmeiras) e Matías Galarza (Atlanta United).

Atacantes: Gustavo Caballero (Portsmouth), Ramón Sosa (Palmeiras), Miguel Almirón (Atlanta United), Gabriel Ávalos (Independiente), Isidro Pitta (Bragantino), Álex Arce (Independiente Rivadavia), Julio Enciso (Strasbourg) e Antonio Sanabria (Cremonese).

Provável escalação: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete e Junior Alonso; Andrés Cubas, Diego Gómez, Alejandro Romero Gamarra e Miguel Almirón; Julio Enciso e Antonio Sanabria.

EQUADOR: A NOVA FORÇA DEFENSIVA DA AMÉRICA DO SUL

O Equador chega à Copa do Mundo de 2026 como uma das seleções mais interessantes do continente. Vice-líder das Eliminatórias Sul-Americanas, atrás apenas da Argentina e à frente do Brasil, a equipe comandada por Sebastián Beccacece consolidou-se graças à consistência defensiva e à força de uma geração que mistura juventude e experiência.

A campanha classificatória terminou com 29 pontos em 18 jogos e a melhor defesa das Eliminatórias, credenciando os equatorianos como uma das possíveis surpresas do torneio. Grande parte do sucesso recente passa pelo setor defensivo. O principal nome é Willian Pacho, zagueiro do PSG e bicampeão da Liga dos Campeões. Ao seu lado aparecem outros atletas de alto nível, como Piero Hincapié, do Bayer Leverkusen, e Pervis Estupiñán, atualmente no Milan.

No meio-campo, o motor da equipe atende pelo nome de Moisés Caicedo. O volante do Chelsea vive grande momento na Premier League e é considerado um dos melhores jogadores da posição no mundo. O Equador também aposta na experiência do veterano Enner Valencia, autor do primeiro gol da Copa do Catar em 2022, e na velocidade de Gonzalo Plata, conhecido do futebol brasileiro.

Os equatorianos estreiam diante da Costa do Marfim e depois enfrentam Curaçao e Alemanha. O objetivo inicial é avançar às oitavas, mas a expectativa é travar uma disputa direta pela segunda colocação com os africanos. Esta será a quinta participação do Equador em Copas do Mundo.

Convocados do Equador

Goleiros: Hernán Galíndez (Huracán), Moisés Ramírez (AE Kifisias) e Gonzalo Valle (LDU Quito).

Defensores: Willian Pacho (PSG), Piero Hincapié (Arsenal), Joel Ordóñez (Club Brugge), Jackson Porozo (Tijuana), Félix Torres (Internacional), Pervis Estupiñán (Milan), Yaimar Medina (Genk) e Ángelo Preciado (Atlético-MG).

Meio-campistas: Moisés Caicedo (Chelsea), Jordy Alcívar (Independiente del Valle), Pedro Vite (Vancouver Whitecaps), Denil Castillo (Midtjylland), Alan Franco (Atlético-MG), Kendry Páez (River Plate) e Nilson Angulo (Sunderland).

Atacantes: Alan Minda (Atlético-MG), Gonzalo Plata (Flamengo), John Yeboah (Venezia), Enner Valencia (Pachuca), Jordy Caicedo (Huracán), Jeremy Arévalo (Stuttgart), Anthony Valencia (Royal Antwerp) e Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise).

Provável escalação: Hernán Galíndez; Preciado, Hincapié, Willian Pacho e Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco e Nilson Angulo; John Yeboah, Gonzalo Plata e Enner Valencia.

URUGUAI: BIELSA COMANDA A RENOVAÇÃO DA BICAMPEÃ MUNDIAL

Bicampeão mundial em 1930 e 1950, o Uruguai chega aos Estados Unidos vivendo uma transição geracional. Os tempos de Diego Forlán, Edinson Cavani e Luis Suárez ficaram para trás, mas a Celeste segue competitiva sob o comando de um dos técnicos mais influentes do futebol mundial: Marcelo Bielsa.

Será a 15ª participação uruguaia em Copas do Mundo e a quinta consecutiva desde o retorno ao protagonismo iniciado com o quarto lugar na África do Sul, em 2010. A principal referência técnica da seleção é Federico Valverde. Capitão do Real Madrid, o volante simboliza a nova geração que também conta com Ronald Araújo, Darwin Núñez, Manuel Ugarte e Bentancur.

O futebol brasileiro tem presença recorde na convocação. Sete atletas atuam no país: Rochet, Varela, Piquerez, Emiliano Martínez, De Arrascaeta, De La Cruz e Canobbio. A preocupação fica por conta de Arrascaeta. O meia do Flamengo sofreu lesão na panturrilha, mas será mantido na delegação com expectativa de recuperação durante a competição.

O Uruguai está no Grupo H ao lado de Arábia Saudita, Cabo Verde e Espanha. Os espanhóis aparecem como favoritos da chave, enquanto os uruguaios devem disputar a segunda vaga, inicialmente, com os sauditas.

Convocados do Uruguai

Goleiros: Sergio Rochet (Internacional), Fernando Muslera (Estudiantes) e Santiago Mele (Monterrey).

Defensores: Guillermo Varela (Flamengo), Ronald Araújo (Barcelona), José María Giménez (Atlético de Madrid), Santiago Bueno (Wolverhampton), Sebastián Cáceres (América-MEX), Mathías Olivera (Napoli), Joaquín Piquerez (Palmeiras) e Matías Viña (River Plate).

Meio-campistas: Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martínez (Palmeiras), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Agustín Canobbio (Fluminense), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Nicolás De La Cruz (Flamengo), Rodrigo Zalazar (Sporting), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Maximiliano Araújo (Sporting) e Brian Rodríguez (América-MEX).

Atacantes: Rodrigo Aguirre (Tigres), Federico Viñas (Oviedo) e Darwin Núñez (Al-Hilal).

Provável escalação: Rochet; Varela, Ronald Araújo, Giménez e Mathías Olivera; Ugarte, Valverde e Bentancur; Pellistri, Maxi Araújo e Darwin Núñez.

COLÔMBIA: EMBALADA POR LUIS DÍAZ

Vice-campeã da Copa América de 2024 e dona de uma das seleções mais consistentes do continente nos últimos anos, a Colômbia chega ao Mundial embalada pelo trabalho desenvolvido por Néstor Lorenzo.

Contratado após o fracasso nas Eliminatórias para a Copa do Catar, o treinador argentino reorganizou a equipe e recolocou os colombianos entre as principais forças sul-americanas. A campanha terminou com a terceira colocação, somando 28 pontos e ficando atrás apenas de Argentina e Equador. O desempenho consolidou a confiança em um elenco equilibrado e recheado de jogadores experientes.

O principal nome colombiano é Luis Díaz. O atacante chega ao Mundial após temporada espetacular pelo Bayern de Munique, acumulando 45 participações diretas em gols, com 26 bolas na rede e 19 assistências. Ao seu lado, a Colômbia conta com peças importantes como Daniel Muñoz, Richard Ríos e Jhon Arias. E há ainda o eterno camisa 10 James Rodríguez, que segue mostrando rendimento elevado quando veste a camisa da seleção.

A Colômbia integra o Grupo K, ao lado de Portugal, Uzbequistão e República Democrática do Congo. O favoritismo para avançar às oitavas é evidente, e a expectativa gira em torno da disputa pela liderança da chave com os portugueses.

Convocados da Colômbia

Goleiros: Camilo Vargas (Atlas), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield) e David Ospina (Atlético Nacional).

Defensores: Davinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Willer Ditta (Cruz Azul), Santiago Arias (Independiente), Johan Mojica (Mallorca) e Deiver Machado (Nantes).

Meio-campistas: Richard Ríos (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Kevin Castaño (River Plate), Gustavo Puerta (Racing de Santander), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Portilla (Athletico-PR), Juan Quintero (River Plate), James Rodríguez (Minnesota United) e Jaminton Campaz (Rosario Central).

Atacantes: Cucho Hernández (Betis), Luis Díaz (Bayern de Munique), Luis Suárez (Sporting), Andrés Gómez (Vasco) e Jhon Córdoba (Krasnodar).

Provável escalação: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí e Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos e James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Díaz e Luis Suárez.