Brasil vence Egito no último jogo antes da estreia na Copa do Mundo
Seleção Brasileira bateu o Egito por 2 a 1 neste sábado (6), em amistoso realizado em Cleveland
Publicado: 06/06/2026 às 21:09
Endrick fez o segundo gol do Brasil contra o Egito (KIRK IRWIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)
No último teste antes da Copa do Mundo, o Brasil venceu o Egito por 2 a 1, neste sábado (6), no Huntington Bank Field, em Cleveland (EUA). Bruno Guimarães abriu o placar no primeiro tempo e Ziko empatou. Com o time todo modificado na etapa final, Endrick definiu a vitória brasileira.
Não foi uma atuação brilhante, mas foi uma apresentação segura. Agora não tem mais espaço para experiências. No sábado (13), tem a estreia na Copa do Mundo contra Marrocos, às 19h, na largada do Grupo C. O Egito estreia na segunda (15), diante da Bélgica, pelo Grupo G.
FIM DE JOGO EM CLEVELAND!— brasil (@CBF_Futebol) June 7, 2026
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?? Bruno Guimarães
?? Endrick
Fim da preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. ????????????
Agora é foco total na estreia da competição.#BateNoPeito
ISSO É BRASIL! ???????? pic.twitter.com/vc4wAk7w4L
O JOGO
Como tinha sinalizado nos treinos da semana, o técnico Carlo Ancelotti fez mudanças na escalação em comparação ao jogo de domingo passado contra o Panamá. Marquinhos e Ibãnez formaram a dupla de zaga e Douglas Santos (ex-Náutico) foi o lateral-esquerdo. No meio de campo, Paquetá ganhou uma oportunidade e, no ataque, Igor Thiago foi o centroavante. No Egito, a surpresa foi o astro Mohamed Salah começar no banco.
E logo aos seis minutos a Seleção Brasileira abriu o placar. Bruno Guimarães roubou a bola na intermediária e acertou o canto do goleiro: 1 a 0. Mas não deu nem tempo de comemorar. Aos 10, Marquinhos “devolveu o presente” e Ziko empatou: 1 a 1.
Na sequência, um problema para a Copa: Wesley deixou o campo chorando bastante e com a mão na virilha. Danilo foi acionado.
Em campo, o Brasil não sentiu a troca e criou quatro boas chances de balançar a rede outra vez. Vini Junior, Rafinha e Igor Thiago pararam no goleiro Shobeir. Igor Thiago ainda desperdiçou outra chance antes do fim do primeiro tempo.
SEGUNDO TEMPO
Como era esperado, Carlo Ancelotti trocou quase todo o time para o 2º tempo. Só ficaram Douglas Santos e Raphinha. No Egito, Mohamed Salah veio para o jogo. E de novo o Brasil pulou na frente. Aos seis, em nova roubada de bola na marcação por pressão, Raphinha cruzou e Endrick estufou a rede: 2 a 1.
As duas equipes diminuíram o ritmo e o jogo ficou mesmo com cara de amistoso. Ancelotti sacou também Douglas Santos e Raphinha e ficou com todo o time reserva. E o placar não foi mais alterado.
É GOL DA SELEÇÃO! ??????????— brasil (@CBF_Futebol) June 6, 2026
Matheus Cunha e Douglas Santos pressionam, o Brasil recupera a posse no campo ofensivo e a bola chega em Raphinha. O atacante cruza rasteiro e Endrick aparece no lugar certo para balançar as redes!#BateNoPeito
ISSO É BRASIL! ???????? pic.twitter.com/g2jLrJMdpF
FICHA DA PARTIDA – Brasil 2x1 Egito
BRASIL: Alisson (Weverton); Wesley (Danilo), Marquinhos (Bremer), Ibãnez (Leo Pereira) e Douglas Santos (Alex Sandro); Casemiro (Fabinho), Bruno Guimarães (Danilo Santos) e Lucas Paquetá (Luiz Henrique); Raphinha (Martinelli), Vini Jr (Matheus Cunha) e Igor Thiago (Endrick). Técnico: Carlo Ancelotti.
EGITO: Shobeir; Fattouh (Hafez), Hamdi, Yasser e Hany (Tarek Ala); Marwan, Mohannad e Ziko; Trezeguet (Abdelmonem), Haitham (Salah) e Omar Marmoush. Técnico: Hossam Hassan.
Local: Huntington Bank Field, em Cleveland (EUA).
Árbitro: Adonai Escobedo (MEX).
Assistentes: Ibrahim Martinez (MEX) e Maximiliano Gomez (MEX).
VAR: Carlos Rivero (MEX).
Gols: Bruno Guimarães (6’/1º) e Ziko (10’/1º); Endrick (6’/2º)
Cartões Amarelos: Marquinhos (BRA); Hany (EGI)