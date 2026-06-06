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Portugal vence Chile em amistoso de preparação para Copa do Mundo

Apesar do domínio em toda a partida, os portugueses só conseguiram balançar a rede no segundo tempo, com Gonçalo Guedes e Bruno Fernandes

AFP

Publicado: 06/06/2026 às 18:32

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Cristiano Ronaldo, atacante de Portugal, durante amistoso contra o Chile/PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Cristiano Ronaldo, atacante de Portugal, durante amistoso contra o Chile (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Portugal derrotou o Chile por 2 a 1 neste sábado (6), em amistoso disputado no Estádio Jamor, em Oeiras, no distrito de Lisboa, como preparação para a Copa do Mundo de 2026.

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Apesar do domínio em toda a partida, os portugueses só conseguiram balançar a rede no segundo tempo, através do atacante Gonçalo Guedes (58') e do capitão da equipe, Bruno Fernandes (75').

O Chile, que não se classificou para a Copa do Mundo (não disputa desde a edição de 2014, no Brasil), descontou nos acréscimos com Luis Cepeda (90'+2).

O jogo permitiu ao técnico Roberto Martínez avaliar o elenco português para o Mundial, apesar da ausência de vários nomes importantes.

Os jogadores do Paris Saint-Germain Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos foram poupados após conquistarem a Liga dos Campeões há uma semana.

Portugal, que está no Grupo K da Copa junto com Colômbia, Uzbequistão e República Democrática do Congo, fará seu segundo amistoso preparatório na próxima quarta-feira, contra a Nigéria, em Leiria.

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