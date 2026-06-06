Zagueiro argentino Leonardo Balerdi é cortado da Copa do Mundo por lesão
O técnico Lionel Scaloni poderá convocar outro jogador para substituir Balerdi, que se lesionou durante um treinamento no Texas
Publicado: 06/06/2026 às 14:33
Leonardo Balerdi, zagueiro da Argentina (JAVIER TORRES / AFP)
O zagueiro Leonardo Balerdi sofreu uma lesão e foi cortado da seleção argentina para a disputa da Copa do Mundo de 2026, anunciou a Associação do Futebol Argentino (AFA) neste sábado (6).
"Leonardo Balerdi sofreu uma lesão muscular na panturrilha direita e não poderá fazer parte do elenco que vai disputar o Mundial", informou a AFA em suas redes sociais.
"Ânimo, força e rápida recuperação, amigo!", acrescenta a mensagem.
O técnico Lionel Scaloni poderá convocar outro jogador para substituir Balerdi, que se lesionou durante um treinamento no Texas, onde a 'Albiceleste' fará um amistoso preparatório contra Honduras neste sábado.
A saída de Balerdi coloca novamente o foco nas condições físicas dos campeões mundiais. Na sexta-feira, Scaloni comemorou a recuperação do astro Lionel Messi, que "está bem" e treinou com o restante do elenco, após uma lesão na coxa esquerda sofrida durante a última partida do Inter Miami.
Messi poderá jogar alguns minutos contra Honduras e também estará disponível para o jogo de terça-feira contra a Islândia, no Alabama, no último teste da Argentina antes da estreia na Copa do Mundo.
Os argentinos estão no Grupo J e iniciam sua campanha no Mundial contra a Argélia no dia 16 de junho, antes de enfrentarem Áustria e Jordânia.
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